Los cabecillas de la banda criminal ‘Los Pepes’, Digno José Palomino y Aldair Montealegre, manifestaron su intención de someterse a la justicia penal colombiana. El anuncio se conoció desde Barranquilla, donde el mandatario electo aseguró que ambos aceptaron acogerse al mecanismo previsto en la legislación vigente antes de su posesión, programada para el próximo 7 de agosto.

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De la Espriella explicó que impartirá instrucciones al ministro de Defensa designado para coordinar el procedimiento que permita la captura formal y el procesamiento judicial de los dos jefes criminales. Además, lanzó una nueva advertencia dirigida a otras estructuras ilegales: “A los demás criminales les digo claramente: les queda menos de un mes para tomar la misma decisión. De lo contrario, lo van a lamentar”, afirmó el presidente electo.

Abelardo de la Espriella lanza ultimátum y Los Pepes aceptan someterse

El mandatario electo también anunció que solicitará a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, la designación de un fiscal especializado y un equipo de policía judicial para acompañar el proceso. El propósito, indicó, es verificar que el sometimiento se adelante dentro del marco jurídico colombiano y con el seguimiento de las autoridades competentes.

Asimismo, De la Espriella anticipó las primeras decisiones que adoptará una vez llegue oficialmente a la Casa de Nariño. “A partir del 7 de agosto firmaré los decretos necesarios para que la señora fiscal reactive todas las órdenes de captura vigentes y para que nuestras Fuerzas Armadas las hagan efectivas, como corresponde, bajo el imperio de la ley y el mandato de la Constitución Nacional”, concluyó.

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