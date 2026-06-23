La Selección Colombia mantendría la misma alineación que utilizó en la victoria 3-1 frente a Uzbekistán para enfrentar este miércoles a República Democrática del Congo, en un partido clave por la segunda fecha del Grupo K del Mundial de 2026. El técnico Néstor Lorenzo apostaría nuevamente por la base que le dio resultado en el debut y que dejó buenas sensaciones en su estreno mundialista.

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De acuerdo con la formación prevista, Colombia jugaría con Camilo Vargas en el arco; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica en defensa; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma y Jhon Arias en la mitad; mientras que James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez integrarían el frente de ataque en un esquema 4-3-3.

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El encuentro tiene una importancia especial para las aspiraciones colombianas, ya que una victoria en Guadalajara permitiría asegurar de manera anticipada el boleto a los dieciseisavos de final. Además, dejaría al combinado nacional dependiendo de sí mismo para terminar como líder del Grupo K en la última jornada.

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La pelea por el primer lugar también tiene implicaciones en los cruces de la siguiente ronda. Colombia busca avanzar como cabeza de grupo para evitar un posible enfrentamiento temprano contra selecciones de peso como Inglaterra o Croacia, consideradas entre las favoritas del torneo.

Por su parte, República Democrática del Congo llegaría con la intención de mantener el esquema de cinco defensores que utilizó en su debut. El técnico Sébastien Desabre anticipó que su equipo ha estudiado cuidadosamente a la Selección Colombia y buscará cerrar los espacios para dificultar el trabajo ofensivo de figuras como James Rodríguez y Luis Díaz.

Uniforme de la Selección Colombia vs. Congo

La Selección Colombia volverá a vestir sus colores tradicionales en el partido frente a República Democrática del Congo por la segunda fecha del Grupo K del Mundial de 2026. La Fifa confirmó que el equipo dirigido por Néstor Lorenzo jugará con camiseta amarilla, pantaloneta blanca y medias rojas, una combinación poco habitual durante el actual proceso de la Tricolor y que ha llamado la atención entre los aficionados.

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Además del uniforme de los jugadores de campo, también se conoció la indumentaria que utilizará el arquero Camilo Vargas. El guardameta colombiano saltará al terreno de juego con un uniforme completamente verde, una imagen diferente a la observada en el debut mundialista frente a Uzbekistán.

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