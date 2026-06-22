Por: Caracol TV

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En las últimas horas se conoció un hecho que se presentó en nuestro país y que directamente tiene que ver con la Selección Colombia, que cerró en la tarde de este lunes su preparación para el duelo contra RD Congo, de este martes en la ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco en territorio mexicano.

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“Acaba de ser requerida la Federación Colombiana de Fútbol para que entregue las direcciones de Luis Díaz y James Rodríguez, en el marco de una tutela presentada por una acusación de “traición a la patria””, aseguró Javier Hernández Bonnet.

El periodista deportivo agregó que todo comenzó como una mezcla de broma y una situación seria, pero que ya llegó a instancias judiciales. El Juzgado Tercero de Pequeñas Causas de Suba, Bogotá, habría dado vía libre a la petición y ya hizo el requerimiento a la Federación.

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Después de la victoria 3-1 de Colombia frente a Uzbekistán, con Luis Díaz como gran figura, los dirigidos por Néstor Lorenzo volverán a la cancha este martes 23 de junio para enfrentar a RD Congo, en la segunda fecha del grupo K del certamen que organiza la FIFA en Estados Unidos, México y Canadá.

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