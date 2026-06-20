Alemania volvió a demostrar que sigue siendo grande. La selección teutona sufrió durante buena parte del partido contra Costa de Marfil, pero reaccionó a tiempo para imponerse por 2-1 y seguir en el liderato del grupo E.

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El conjunto dirigido por Julian Nagelsmann dominó el arranque y hasta celebró un gol de Aleksandar Pavlovic que terminó siendo anulado. Sin embargo, el partido cambió por completo tras la pausa de hidratación, cuando los africanos aprovecharon un contragolpe y se pusieron en ventaja gracias a un tanto de Franck Kessié al minuto 30.

La anotación llenó de dudas a los alemanes y encendió las ilusiones de Costa de Marfil, que incluso tuvo opciones para ampliar la diferencia. La velocidad de Yan Diomande y las constantes llegadas de Kessié pusieron en aprietos a la defensa europea.

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Alemania le remontó a Costa de Marfil

Pero Alemania apeló a su jerarquía y encontró la solución en el banco de suplentes. El delantero Deniz Undav ingresó en el segundo tiempo y cambió la historia del encuentro.

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Primero apareció dentro del área para empujar el balón después de un gran centro y decretar el empate, y cuando parecía que el partido terminaba igualado, sacó un remate al girar de nuevo en el área, en el tiempo de reposición para sellar la remontada y desatar la locura alemana.

Así fue el juego:

Con este sufrido triunfo, Alemania dejó atrás dos Mundiales consecutivos sin superar la fase de grupos, ratificando que su historia y su peso en las grandes citas siguen intactos.

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