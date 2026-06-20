Por: Canal Uno

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Lo que comenzó como un rumor en redes sociales terminó convirtiéndose en una situación incómoda para la familia de Lionel Messi. Durante varias horas, publicaciones en distintas plataformas aseguraron falsamente que Jorge Messi, padre del futbolista, había fallecido, una versión que alcanzó gran difusión y obligó a sus allegados a intervenir.

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Pero mientras la noticia generaba preocupación entre seguidores del astro argentino, la reacción del propio Jorge Messi fue muy distinta. Al enterarse de lo que estaba ocurriendo en internet, respondió con una frase cargada de ironía que rápidamente llamó la atención de quienes conocieron la historia: “¡Qué quilombo que armé!”.

(Vea también: Caso Jorge Messi llegó hasta Milei: presidente argentino criticó a Luzu TV tras información falsa)

La respuesta fue revelada por Celia Cuccittini, esposa de Jorge y madre del capitán de la selección argentina, en una conversación con el periodista Ángel De Brito. Según relató, el padre de Messi decidió tomarse con humor una situación que para el resto de la familia resultó mucho más compleja.

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De hecho, el impacto de las publicaciones falsas fue considerable. La circulación masiva del rumor provocó mensajes, llamadas y consultas sobre el estado de salud de Jorge Messi, quien actualmente permanece internado en una clínica bajo observación médica.

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Ante el crecimiento de las especulaciones, la familia emitió un comunicado para aclarar que la información sobre su fallecimiento era completamente falsa. En el mismo mensaje también informó que el padre del futbolista continúa recuperándose y que presenta una evolución favorable.

Los allegados al entorno de Messi aprovecharon además para pedir prudencia frente a la difusión de contenidos no verificados, especialmente cuando se trata de asuntos relacionados con la salud de personas públicas.

La situación se produjo en medio de la participación de ‘Leo’ en el Mundial de 2026, una circunstancia que amplificó aún más la atención sobre cualquier información relacionada con su familia. Sin embargo, mientras las redes sociales se llenaban de mensajes de preocupación, Jorge eligió afrontar el episodio con una dosis de humor que terminó convirtiéndose en la principal reacción a una noticia que nunca fue cierta.

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