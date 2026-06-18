La familia de Jorge Messi rompió el silencio luego de las múltiples versiones que circularon en las últimas horas sobre el estado de salud del padre de Lionel Messi.

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A través de un comunicado oficial, los familiares confirmaron que el hombre atraviesa una situación médica, aunque aclararon que su evolución es favorable y aprovecharon para pedir respeto por la privacidad del entorno del capitán de la Selección Argentina.

Qué pasó con Messi ante Argelia

El pronunciamiento llega después de que Lionel Messi se mostrara visiblemente emocionado durante el debut de Argentina en el Mundial 2026 frente a Argelia. Tras marcar el primero de sus tres goles, el futbolista rompió en llanto y, al finalizar el partido, explicó que atravesaba una situación personal complicada.

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“Pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a la delegación y a todos mis compañeros porque estuvieron siempre al lado mío deseándome fuerza para que esté bien”, declaró el delantero, sin entregar mayores detalles.

Horas más tarde comenzaron a surgir versiones que relacionaban esa situación con la salud de Jorge Messi, información que posteriormente fue alimentada por diferentes publicaciones y comentarios en redes sociales.

Ante esa ola de especulaciones, la familia decidió emitir un comunicado para aclarar cuál es el estado actual del padre del futbolista.

“La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, señala el documento.

Además de confirmar que Jorge Messi permanece bajo atención médica, los familiares manifestaron su inconformidad por el manejo que algunos sectores hicieron del tema.

“Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”, indicaron.

COMUNICADO OFICIAL DE LA FAMILIA MESSI SOBRE LA SALUD DE JORGE “La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta. Ante las… pic.twitter.com/yLC0YHaJ8x — Diario Olé (@DiarioOle) June 18, 2026

El pedido de la familia de Messi

En el mismo comunicado también aclararon que únicamente los familiares más cercanos conocen con precisión el estado de salud de Jorge Messi, por lo que cualquier información difundida por otras personas no debe considerarse cierta.

“Cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz”, afirmaron.

Finalmente, la familia hizo un llamado para que se respete la intimidad de Jorge Messi durante su recuperación.

“En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”, concluye el mensaje, en el que también agradecen las muestras de apoyo y aseguran que cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por los canales oficiales de la familia.

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