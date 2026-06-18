Un video grabado en las calles de Ciudad de México, un día antes del debut de la Selección Colombia en el Mundial de 2026 frente a Uzbekistán, se volvió viral en redes sociales por las curiosas respuestas de una aficionada colombiana. La mujer, que vestía prendas alusivas a la ‘Tricolor’, fue abordada por una reportera que le hizo varias preguntas sobre el partido.

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Durante la entrevista, la reportera le preguntó inicialmente de dónde era y la hincha respondió que era de Colombia, específicamente de Medellín. Sin embargo, cuando llegó el momento de hablar del compromiso mundialista, las respuestas comenzaron a generar risas entre quienes han visto el video.

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Al consultarle cuál creía que sería el marcador del encuentro, la mujer respondió primero “Argentina”, confundiendo aparentemente la pregunta. La periodista tuvo que aclararle que quería saber cómo terminaría el partido, a lo que la aficionada pronosticó una victoria de Colombia por 2-1 sobre Uzbekistán.

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La escena terminó de hacerse viral cuando la reportera le preguntó quién marcaría los goles del combinado nacional. Lejos de mencionar a figuras como Luis Díaz, James Rodríguez o Luis Suárez, la mujer respondió simplemente: “Medellín”. La periodista quedó bastante confundida y decidió terminar con la entrevista.

No puede ser. Jajajajjajajajajaja pic.twitter.com/7zOyf3WaNu — Gol Garra (@ElGolGarracol) June 18, 2026

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