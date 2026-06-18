Radamel Falcao García volvió a ser protagonista durante la transmisión del partido de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, esta vez no por lo que hacía dentro del campo, sino por su reacción desde la cabina de ESPN.
(Vea también: Falcao García se la jugó y dio su pronóstico sobre la Selección Colombia)
El histórico goleador colombiano, que participa como analista en la cobertura del Mundial 2026, vivió el compromiso con intensidad y terminó celebrando el primer gol de Luis Díaz en una cita orbital.
Falcao no ocultó su emoción cuando llegó la anotación de la ‘Tricolor’, reaccionando de inmediato con gestos de euforia y levantándose de su asiento como si quisiera correr al campo de juego, en una escena que rápidamente llamó la atención de la transmisión.
El momento se volvió llamativo porque el exjugador dejó por unos segundos su rol de comentarista para comportarse como un futbolista más, celebrando el tanto con la misma energía que lo caracterizó en su etapa como delantero de la Selección Colombia.
Te amo, Falcao comentarista. Eres lo mejor que le ha pasado a mi miserable vida pic.twitter.com/eTcaKfsdd5
— Santiago (@canterano_) June 18, 2026
Luis Díaz marcó el 1-2 de Colombia frente a Uzbekistán
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