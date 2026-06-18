Radamel Falcao García volvió a ser protagonista durante la transmisión del partido de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, esta vez no por lo que hacía dentro del campo, sino por su reacción desde la cabina de ESPN.

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(Vea también: Falcao García se la jugó y dio su pronóstico sobre la Selección Colombia)

El histórico goleador colombiano, que participa como analista en la cobertura del Mundial 2026, vivió el compromiso con intensidad y terminó celebrando el primer gol de Luis Díaz en una cita orbital.

Falcao no ocultó su emoción cuando llegó la anotación de la ‘Tricolor’, reaccionando de inmediato con gestos de euforia y levantándose de su asiento como si quisiera correr al campo de juego, en una escena que rápidamente llamó la atención de la transmisión.

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El momento se volvió llamativo porque el exjugador dejó por unos segundos su rol de comentarista para comportarse como un futbolista más, celebrando el tanto con la misma energía que lo caracterizó en su etapa como delantero de la Selección Colombia.

Te amo, Falcao comentarista. Eres lo mejor que le ha pasado a mi miserable vida pic.twitter.com/eTcaKfsdd5 — Santiago (@canterano_) June 18, 2026

Luis Díaz marcó el 1-2 de Colombia frente a Uzbekistán

El gol del ‘Guajiro’ que significó el 1-2 parcial para la Selección Colombia ante Uzbekistán llegó en un momento determinante del partido, cuando el equipo dirigido por Néstor Lorenzo buscaba volver a tomar control del compromiso luego de un tramo de presión del rival. La jugada nació en una recuperación rápida en mitad de campo, donde Colombia logró salir con precisión en transición ofensiva, aprovechando los espacios que dejaba Uzbekistán en su intento por adelantar líneas. Con su característica aceleración, Luis Díaz atacó el sector izquierdo, dejando atrás la marca inicial y encarando en diagonal hacia el área rival, mientras la defensa intentaba recomponerse sin éxito. En el mano a mano final, el atacante colombiano definió con tranquilidad, cruzando el remate ante la salida del arquero y firmando así el segundo gol de la ‘Tricolor’, que devolvía la ventaja en el marcador. Finalmente, el compromiso terminó con victoria para la Selección Colombia por 3-1, un resultado que aseguró tres puntos en el arranque del torneo y dejó a la ‘Tricolor’ bien posicionada en su grupo. ¡ASISTENCIA DE PUERTA Y GOL DE LUCHO DÍAZ! La fórmula de Colombia para marcar el 2-1 ante Uzbekistán. ⚽ #ESPNMundial

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