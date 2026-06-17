La Selección Colombia inició su compromiso ante Uzbekistán con una idea clara: controlar el balón, administrar los tiempos y desgastar al rival mediante circulación constante. Desde los primeros minutos, el equipo de Néstor Lorenzo asumió el protagonismo del partido, instalándose en campo contrario y moviendo el bloque defensivo asiático de lado a lado.

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(Vea también: 🔴 Uzbekistán vs. Selección Colombia EN VIVO: la ‘Tricolor’ ya va ganando con asistencia de oro de Luis Díaz)

Uzbekistán, por su parte, optó por un bloque medio-bajo, cerrando espacios en zona central y obligando a Colombia a buscar variantes por los costados. En ese escenario, Jhon Arias comenzó a jugar un rol determinante, alternando entre la banda y el interior para generar superioridades.

La más clara del primer tramo llegó tras una conexión entre Arias y Luis Díaz, quien remató, pero el balón se estrelló contra el vertical. Era el aviso más claro de una selección que dominaba, pero no lograba concretar.

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Con el paso de los minutos, Colombia insistió con paciencia, cambiando de orientación, acelerando cuando encontraba espacios y mostrando una idea colectiva sólida, aunque sin precisión final.

Daniel Muñoz rompe el partido y Colombia se va en ventaja

La insistencia tuvo premio al minuto 40. En una jugada construida desde la asociación ofensiva, Luis Díaz filtró un pase decisivo que terminó encontrando a Daniel Muñoz en proyección.

El lateral derecho apareció como un delantero más dentro del área y definió con categoría para el 1-0. Un gol que reflejó el dominio territorial y la insistencia del equipo colombiano.

Con la ventaja, Colombia creció en confianza. James Rodríguez intentó aportar desde la media distancia, mientras el equipo empezó a administrar mejor la posesión y a controlar los tiempos del juego.

El primer tiempo cerró con una sensación clara: Colombia era superior, pero necesitaba seguir afinando la definición para no dejar vivo al rival.

PARA MIRARLO UNA Y OTRA VEZ: ¡LA DELICIA DE LUCHO DÍAZ EN EL PASE A DANIEL MUÑOZ! Un pase milimétrico para abrir el marcador ante Uzbekistán. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ucMBtDAI3k — DSPORTSCo (@DSportsCO) June 18, 2026

Uzbekistán reacciona, Colombia sufre más de la cuenta

El segundo tiempo cambió el ritmo del partido. Uzbekistán adelantó líneas, aumentó la intensidad y empezó a incomodar la salida colombiana. El juego se volvió más físico, más cortado y menos fluido.

El golpe llegó al minuto 60, cuando un error de Camilo Vargas en el rebote permitió el empate de Abbosbek Fayzullaev, quien solo tuvo que empujar el balón.

PARA MIRARLO UNA Y OTRA VEZ: ¡LA DELICIA DE LUCHO DÍAZ EN EL PASE A DANIEL MUÑOZ! Un pase milimétrico para abrir el marcador ante Uzbekistán. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ucMBtDAI3k — DSPORTSCo (@DSportsCO) June 18, 2026

El empate encendió el partido y puso a prueba la reacción de Colombia. Y la respuesta fue inmediata.

Dos minutos después, Gustavo Puerta asistió a Luis Díaz, quien definió con calidad para el 2-1. Una acción que devolvió la calma y reafirmó el peso ofensivo de la Selección.

¡LUCHO NO FALLA! Luis Díaz puso el 2-1 para Colombia ante Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/h68Ty20K6C — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

A partir de ahí, Colombia ajustó piezas, con ingresos como Richard Ríos y Cucho Hernández, buscando equilibrio en el medio y más profundidad en ataque. James Rodríguez dejó el campo en medio de la reestructuración táctica.

Cierre con advertencias para Colombia

En el tramo final, Colombia tuvo oportunidades para ampliar el marcador. La más clara fue de Jefferson Lerma al minuto 86, tras una gran asistencia de Jhon Arias, pero el remate no terminó en gol.

Uzbekistán intentó empujar con juego directo y fricción, buscando romper el ritmo colombiano, pero aunque la Tricolor logró sostener la ventaja se vio asustada por dos llegadas de los uzbekos que hicieron pensar en el peor de los escenarios.

Y es que sin necesidad, Colombia se dejó meter atrás de un equipo bastante limitado.

Sin ambrago, al minuto 7 de adición, Jaminton Campaz puso el tercero despúes de un centro del ‘Cucho’ Hernández. Jugadota del 19 que recuperó, guerreó y la dejó servida para el de Rosario Central.

¡EL BICHO SENTENCIÓ EL 3-1! De cabeza, Campaz anotó el gol definitorio de Colombia vs. Uzbekistán. pic.twitter.com/fUMWrl4sNY — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

El pitazo final dejó un balance positivo en el resultado, pero también un mensaje claro: Colombia tiene jerarquía ofensiva para resolver partidos, aunque todavía debe ajustar detalles de concentración en momentos clave.

Un triunfo que suma confianza en el camino mundialista, pero que también deja tareas pendientes para lo que viene.

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