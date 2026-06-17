Por: El Colombiano

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El emblemático monumento del Ángel de la Independencia, en el corazón de la capital mexicana, se transformó en el epicentro de un multitudinario banderazo de la afición colombiana, que con todos los “poderes” alentaron a la Selección Colombia en el Mundial 2026.

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A pocas horas del debut de la selección de fútbol en el Mundial de 2026 frente a Uzbekistán, miles de seguidores se concentraron en el neurálgico punto de encuentro para manifestar su respaldo incondicional al equipo dirigido por el cuerpo técnico nacional.

EL COLOMBIANO estuvo acompañando la fiesta que, con emoción e ilusión, los colombianos vivieron en las calles del país mexicano para enviarle la mayor energía al equipo colombiano antes del partido contra los dirigidos por el italiano Fabio Cannavaro.

“¡Hola! Un saludo para toda la gente en Colombia. Estamos felices, la energía está increíble, venimos desde Bogotá y sabemos que hoy los muchachos lo van a dar todo en la cancha. ¡Vamos Colombia, que sí se puede!”, señaló una de las hinchas colombianas a este medio.

La convocatoria, programada en uno de los parajes más importantes de Ciudad de México, registró una asistencia masiva de aficionados vestidos con camisetas amarillas, rojas y azules. “Feliz, feliz, dichoso de estar aquí apoyando a mi patria, a mi Selección Colombia. ¡Hoy ganamos, hoy ganamos con la ayuda de Dios!”, dijo otro hincha.

A través de registros audiovisuales difundidos en redes sociales y otros compartidos por EL COLOMBIANO, se observó cómo los hinchas colmaron la rotonda y los techos de varios autobuses locales.

La jornada estuvo marcada por banderas ondeando de forma constante, el uso de tambores y cánticos orientados a alentar al combinado cafetero antes del silbatazo inicial. “¡Venimos de Medellín! Traemos la bendición, traemos aquí al ‘Santo’ Richard Ríos para que nos dé la victoria hoy. Miren, aquí lo tenemos listo”, expresó con emoción otro de los seguidores colombianos que estaban a las afueras del hotel donde está el equipo tricolor.

El compromiso frente a Uzbekistán marcará el estreno de Colombia en el Grupo K del torneo internacional. “Hoy ganamos dos cero, dos cero ganamos hoy. Goles de Luis Díaz. Venimos de Cali, de Cali la sucursal del cielo, a apoyar a la Selección”, dijeron otros aficionados.

#HoyRespiroMundial | 🇨🇴 Con algarabía y cánticos recibieron a la Selección Colombia en Ciudad de México.

Los cafeteros debutan este miércoles 16 de junio contra Uzbekistán. pic.twitter.com/J7vMbB9TDa — La FM (@lafm) June 17, 2026

A pesar de que los aficionados mostraron optimismo sobre la capacidad de esta generación para firmar una campaña destacada, desde el cuerpo técnico de la selección se ha insistido en que “no hay rivales sencillos en una Copa del Mundo”.

El objetivo establecido por el grupo es asegurar una victoria que brinde la confianza necesaria para enfrentar los compromisos posteriores de la primera fase. La masiva presencia de hinchas en territorio mexicano evidencia la vigencia de la ilusión tricolor en una nueva cita mundialista.

La fiebre amarilla se tomó Ciudad de México. 🇨🇴💛

En la previa del duelo ante Uzbekistán, los hinchas colombianos protagonizaron un emotivo banderazo para acompañar a la Selección. Un solo corazón latiendo al mismo ritmo, dentro y fuera de la cancha. El equipo de Néstor Lorenzo… pic.twitter.com/HqF6HHLPMQ — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 17, 2026

Más allá de la etiqueta de favoritos por experiencia internacional y calidad técnica individual, los seguidores asumen el partido ante la escuadra asiática como el primer paso de un trayecto largo en la competición.

Con este banderazo, la fanaticada dejó en firme su respaldo antes de que la selección busque responder en la cancha de juego a las expectativas de todo un país. El partido será a las 9:00 p.m., hora local de Colombia.

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