Por: El Colombiano

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Dos de los debuts más esperados en la Copa del Mundo Norteamérica 2026 se llevaron a cabo en el partido entre España y Cabo Verde en el Estadio de Atlanta, Georgia.

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La casa del Atlanta United de la MLS recibió el enfrentamiento entre una de las candidatas al título, como es la selección ibérica, y un equipo que debutó por primera vez en el certamen, como los africanos. Cabo Verde se hizo gigante e igualó 0-0 contra la campeona de Europa en el grupo H, que completan Arabia Saudita y Uruguay.

El compromiso se llevó a cabo tal cual se esperaba. El libreto de la posesión española con jugadores como Pedri, Gavi, Fabián Ruiz y Rodri se notó desde el primer minuto de partido. Los caboverdianos, dirigidos por Bubista (histórico jugador del país), eran conscientes del papel que debían cumplir: aguantar en bloque bajo (4-5-1), mantener la concentración y no desordenarse frente al “tiki-taka” de los europeos. Dos ideas distintas, acorde al proceso de cada equipo y quizá, siguiendo la lógica de las capacidades de los jugadores.

La primera mitad, a pesar del manejo de balón de España, los ‘Tiburones Azules’ no sufrieron sustos mayores. La defensa africana se comportó a la altura con los defensores centrales Pico y Diney Borges fue impenetrable en juego aéreo, y en las pocas que fallaron, apareció la gran figura de los primeros 45 minutos: Josimar Días o más conocido como Vozinha, arquero del Chaves de Portugal que con 40 años se hizo gigante contra la poderosa campeona de Europa.

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Para la segunda mitad, la tónica fue la misma. Marc Cucurella, lateral izquierdo español y nuevo jugador del Real Madrid, pasó al ataque durante todo el partido, ganándole los duelos a su par de la banda derecha caboverdiana, Sidny Lopes Cabral, sin embargo, no pudo superar al experimentado guardameta.

La gran figura de la Selección de España, Lamine Yamal, ingresó al partido al minuto 70. No fue titular porque arrastra una lesión sufrida con el F.C. Barcelona durante la última etapa de la temporada. El conjunto español mejoró en destreza con el ingreso del hispano-marroquí. Yamal encontró espacios, arrastró marcas y aportó jugadas individuales, empero, no tuvo peso en los primeros minutos.

Al minuto 86 ingresó la otra figura, la dupla de ataque de Yamal, Nico Williams. El extremo del Athletic Club ingresó en reemplazo de Rodri formando una línea de cinco atacantes que se sostenían con Mikel Merino en la mitad de la cancha. Inmediatamente, España mejoró arriba y Mikel Oyarzabal la tuvo al minuto 87 pero se desvío en un defensor caboverdiano.

Un partido que quedará en la historia y la memoria colectiva de los fanáticos del fútbol. La Selección de España se frustra con este resultado, para Cabo Verde es lo más grande que se ha conseguido en materia futbolística.

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