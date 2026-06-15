Entre las múltiples situaciones virales en el Mundial 2026, una de las figuras no pasó desapercibida durante el arranque del torneo que por primera vez tiene 48 participantes en acción.

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El tema causó especial interés en Colombia luego del partido entre Japón y Países Bajos, debido a la ascendencia afrodescendiente del arquero niponés Zion Suzuki y la sorpresa para algunos fanáticos del torneo.

Lo cierto es que pronto se viralizó una publicación en la que se aseguró que el portero de 23 años y jugador del Parma de Italia tiene raíces en Colombia, al punto que se indicó que tiene un apellido común en el país.

De hecho, se aseveró que el nombre del jugador es Zion Suzuki Mosquera debido a que la madre del futbolista es colombiana, versión que incluso se mencionó en espacios radiales a nivel nacional este lunes 15 de junio.

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Sin embargo, en medio de las confusiones al respecto, parece pertinente aclarar que el arquero titular de Japón en el Mundial tiene padre de Ghana y madre japonesa.

Como detalles adicionales que resultan pertinentes, el deportista nació en Newark (Nueva Jersey), en Estados Unidos, por lo que también cuenta con la ciudadanía de ese país.

Esta fue una de las publicaciones en las que se hace referencia al tema cuya historia muy pronto se hizo viral, en medio de confusiones que incluso han llegado a los medios de comunicación.

Esto es falso. Su madre es japonesa y su padre de Ghana. Nació en Newark, NJ y es ciudadano americano además de japones. No engañen. Mosquera dicen, pendejos https://t.co/hXECFIh6Cl — Ivan Gonima (@IGonima) June 14, 2026

El tema se divulgó después del empate de Japón 2-2 contra Países Bajos, en uno de los partidos más intensos en el Mundial 2026 y que dejó en el Grupo F como líder provisional a Suecia, que goleó 5-1 a Túnez el domingo 14 de junio.

Japón también se viralizó por sus hinchas en el estadio, luego de que recogieron la basura en el escenario y volvieron a dar ejemplo de comportamiento en el evento a nivel internacional más visto y que apenas vive sus primeros días de competencia.

El próximo partido de Japón es contra Túnez el sábado 20 de junio, a la espera de obtener su primera victoria en la edición de 2026.

¿Quién es Zion Suzuki?

El destacado futbolista profesional Zion Suzuki resalta en el balompié internacional como uno de los guardametas con mayor proyección en la actualidad. El joven deportista defiende con notable éxito la portería del Parma Calcio en la exigente primera división de Italia.

Nacido en territorio estadounidense pero criado en la nación asiática, el portero posee raíces multiculturales debido a la ascendencia de sus progenitores. El jugador eligió representar formalmente a la delegación nacional de Japón en las competencias organizadas por la federación internacional.

La trayectoria deportiva del arquero inició de manera oficial en las divisiones inferiores del reconocido club Urawa Red Diamonds. Su gran rendimiento físico y sus reflejos felinos le permitieron debutar tempranamente en la liga profesional de su país.

El guardameta llamó la atención de los principales cazatalentos europeos tras registrar grandes actuaciones en la Liga de Campeones de Asia. El club belga Sint-Truidense fichó al talentoso deportista para iniciar su proceso de consolidación en el continente europeo.

La consolidación internacional del jugador ocurrió tras su traspaso definitivo a la tradicional escuadra del Parma en la Serie A. Sus notables condiciones técnicas, su imponente estatura y su excelente juego de pies aseguran la titularidad en el esquema táctica de la plantilla.

El seleccionador del equipo nacional japonés convoca regularmente al arquero para afrontar los compromisos de las eliminatorias hacia las citas orbitales. La prensa especializada destaca su madurez mental para asumir la presión en partidos de alta exigencia continental.

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