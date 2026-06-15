Luego de los incidentes que involucraron a figuras como Achraf Hakimi y Vinícius Júnior, el organismo rector del fútbol mundial anunció que incorporará traducción al español en todas las ruedas de prensa del torneo, facilitando así el trabajo de periodistas y la expresión de jugadores y entrenadores hispanohablantes.

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El episodio que desató el debate ocurrió durante la rueda de prensa previa al partido entre Brasil y Marruecos. Un periodista mexicano intentó formular una pregunta en español a Achraf Hakimi, pero un moderador de la Fifa lo interrumpió, indicándole que solo se permitían preguntas en los idiomas oficiales de las selecciones participantes o en inglés, debido a la ausencia de intérpretes de español en esa sala.

Acá, lo que le pasó a Hakimi:

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A Mexican journalist wanted to ask a question in Spanish, but he wasn’t allowed to until PSG star Achraf Hakimi stepped in and made it happen. ❤️ “Really proud to have fans in your country, I love Mexico, I’m happy that you guys love me”. 🇲🇦🤝🏼🇲🇽 pic.twitter.com/oTda6W9ngp — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) June 13, 2026

Hakimi, quien entiende el idioma, intentó intervenir para permitir la pregunta, pero el protocolo se mantuvo. Situaciones similares se repitieron con Vinícius Júnior y en otras comparecencias.

Según explicaciones iniciales de la organización, no existía una prohibición formal contra el español, sino un protocolo logístico diseñado para agilizar las conferencias en un torneo con 48 selecciones.

Las reglas establecían que las preguntas debían hacerse prioritariamente en las lenguas nativas de los dos equipos involucrados, con el inglés como idioma puente cuando no se dominaban esos idiomas. Esto significaba que, en duelos sin selecciones hispanohablantes, el español quedaba excluido de la traducción simultánea.

La medida provocó indignación inmediata en redes sociales y entre la prensa latinoamericana y española, especialmente porque México es uno de los tres países anfitriones junto a Estados Unidos y Canadá.

Acá, lo que le pasó a Vinicius:

😱🔥 LO MISMO QUE A HAKIMI 🧐😅 A Vinícius le estaban preguntando en inglés y, como escuchó que era de España, pidió que cambie y le pregunte en español. Pero NO LO DEJARON porque “no tienen español como interpretación remota”. pic.twitter.com/qqC5vZnlqh — Ecuagol (@ECUAGOL) June 13, 2026

La controversia se amplificó con videos virales que mostraban las interrupciones, lo que llevó a un intenso debate sobre inclusión lingüística en el deporte rey. Algunos compararon la situación con torneos anteriores donde el manejo de idiomas había sido más flexible.

Ante el problema que se desató, la Fifa reaccionó con rapidez. Según informó Marca, el organismo confirmó que habilitará un traductor de castellano en todas las conferencias de prensa a partir de ahora, convirtiéndolo en un cuarto idioma disponible junto a los de las selecciones y el inglés. Además, se mencionó la activación de funciones de traducción en la aplicación oficial de la Fifa.

“La Fifa, con tal de facilitar el trabajo a todos los medios de comunicación, habilitará un traductor de castellano en todas las conferencias de prensa”, detalló el medio deportivo. Esta rectificación busca resolver las limitaciones logísticas iniciales y garantizar un acceso más equitativo para la amplia comunidad periodística hispanohablante presente en el torneo.

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