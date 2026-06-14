Una vez más, los aficionados de Japón se robaron las miradas en un Mundial, pero no precisamente por lo que ocurrió dentro de la cancha, sino por una lección de cultura y civismo que volvió a hacerse viral.

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Luego del empate 2-2 entre Japón y Países Bajos, en partido correspondiente al grupo F del Mundial 2026, varios videos comenzaron a circular mostrando a los hinchas japoneses recogiendo la basura en las gradas del estadio.

Acá, un video al respecto:

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Japan fans clean up after the game with the help of @Jaboowins! pic.twitter.com/JufyGy3Yn2 — FOX 4 NEWS (@FOX4) June 14, 2026

Las imágenes, compartidas por distintos usuarios y medios internacionales, dejan ver cómo los aficionados nipones, lejos de abandonar rápidamente el escenario, se quedaron varios minutos organizando residuos, guardándolos en bolsas y dejando completamente limpio el lugar que ocuparon durante el partido.

Este gesto, que para muchos podría parecer extraordinario, en realidad es una práctica habitual en la cultura japonesa y se ha repetido en múltiples Copas del Mundo. Desde su primera participación en Francia 1998, este comportamiento ha sido registrado constantemente, convirtiéndose en una tradición que sorprende y genera admiración en cada torneo.

Más allá del resultado deportivo —en el que Japón logró rescatar un valioso empate ante una selección europea que partía como favorita—, la imagen que dejó su hinchada volvió a posicionarse como uno de los momentos más comentados de la jornada.

After cheering their team on to a draw, Japan (@jfa_en) fans clean up the stands at Dallas Stadium. pic.twitter.com/oJCxuog8V0 — FOX 4 NEWS (@FOX4) June 14, 2026

La razón detrás de esta conducta tiene raíces profundas en la educación y cultura del país asiático. En Japón, desde temprana edad, los niños aprenden a limpiar sus propios espacios en colegios y lugares públicos, lo que fomenta un fuerte sentido de responsabilidad colectiva y respeto por el entorno.

Este principio también está relacionado con el concepto de “O-soji”, una filosofía que promueve la limpieza como un acto de respeto y disciplina, más allá de una simple obligación.

Por eso, para los japoneses, recoger basura —incluso la que no generaron— no es un esfuerzo extra, sino una acción natural que refleja valores profundamente arraigados en su sociedad.

No es la primera vez que ocurre en un Mundial. En Qatar 2022, Rusia 2018 e incluso en torneos juveniles, los hinchas japoneses han protagonizado escenas similares, ganándose el reconocimiento global por su comportamiento ejemplar dentro y fuera de los estadios.

Mientras otras aficiones celebran con cánticos o fiestas, Japón demuestra que también se puede dejar huella con pequeños actos que hablan de respeto, educación y conciencia colectiva.

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