En el debut histórico de Curazao en una Copa del Mundo, la selección caribeña sufrió una dura derrota 7-1 ante Alemania en el Mundial 2026, en el partido disputado en Houston.

Sigue a PULZO en Discover

Aunque el resultado reflejó una clara superioridad alemana, el encuentro dejó un momento imborrable para Curazao: el primer gol de su historia en un Mundial.

Desde el inicio, el equipo dirigido por Julian Nagelsmann impuso condiciones. Alemania dominó la posesión, generó constantes llegadas y abrió el marcador con una jugada colectiva dentro del área.

La presión alemana continuó y puso en aprietos a una selección curazoleña que disputaba por primera vez el máximo torneo del fútbol mundial.

Lee También

Sin embargo, Curazao logró escribir una página histórica cuando Comenencia aprovechó una serie de rebotes para marcar el primer gol mundialista del país y empatar momentáneamente el encuentro.

El tanto desató la emoción del equipo y de sus aficionados, demostrando que el estreno mundialista ya tenía un momento para recordar.

La reacción alemana fue inmediata. Schlotterbeck devolvió la ventaja con un remate de cabeza y, antes del descanso, Havertz convirtió un penal para el 3-1.

En la segunda mitad, Alemania aceleró aún más el ritmo: Musiala marcó apenas iniciado el complemento, estableciendo además un registro histórico como el gol más rápido al comenzar una segunda parte en los Mundiales.

Con Curazao cada vez más desgastado y desordenado defensivamente, Brown anotó el quinto y Undav selló el 6-1. Havertz anotó el 7-1 al minuto 89.

Pese al marcador, Curazao dejó una imagen de lucha y consiguió un hito inolvidable para su fútbol en su primera aparición mundialista. Ahora buscará recuperarse en sus próximos partidos del grupo ante Ecuador y Costa de Marfil.

* Pulzo.com se escribe con Z