Por: VALORA ANALITIK

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El Mundial 2026 ya se está disputando en México, Estados Unidos y Canadá con un dato que ya genera movimientos entre los hinchas del fútbol y las plataformas de apuestas: España aparece como la principal favorita para conquistar el título. Las principales casas de apuestas que operan en distintos mercados coinciden en ubicar a la selección europea en el primer lugar de los pronósticos, por encima de Francia, Inglaterra, Brasil y Argentina.

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Las cuotas disponibles en operadores como BetPlay, Codere, Bet365 y otros mercados internacionales muestran una tendencia similar. España se mueve entre cuotas de 5,0 y 5,5 para ser campeona del mundo, mientras que Francia aparece cerca de 6,0 e Inglaterra ronda entre 7,0 y 8,0. Brasil y Argentina, dos de las selecciones con mayor historia en la competición, se ubican entre cuotas de 9,0 y 10,0. Según comparativos publicados por medios especializados en apuestas deportivas, existe un consenso prácticamente unánime sobre el grupo de favoritos que encabeza el torneo.

El interés de los apostadores se explica por el contexto competitivo de las selecciones. España llega como campeona de la Eurocopa 2024 y con una generación que combina jugadores jóvenes y futbolistas consolidados. Francia mantiene una de las nóminas más valiosas del mundo, mientras que Inglaterra acumula varias participaciones consecutivas llegando a instancias decisivas tanto en Eurocopa como en Copas Mundiales.

En el caso de Colombia, las cuotas la ubican fuera del grupo principal de candidatos, pero dentro de las selecciones con opciones de sorprender. La ‘Tricolor’ aparece alrededor del puesto 11 entre los favoritos al título, con cuotas cercanas a 34,0. En términos prácticos, una apuesta de $ 100.000 a favor de Colombia como campeona podría generar retornos cercanos a $3,4 millones si el equipo logra conquistar su primera Copa del Mundo.

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¿Cuánto pagan las apuestas por el campeón del Mundial 2026?

Las cuotas reflejan la percepción de riesgo y probabilidad que asignan las casas de apuestas a cada selección. Cuanto menor es la cuota, mayores son las opciones que el mercado atribuye a ese equipo.

Los datos recopilados por comparadores internacionales muestran que España lidera con cuotas entre 5,0 y 5,5. Esto significa que una apuesta de $100.000 podría entregar alrededor de $550.000 en retorno total si la selección europea levanta el trofeo el próximo 19 de julio.

Francia aparece inmediatamente después con cuotas cercanas a 6,0. En ese escenario, una apuesta de $100.000 pagaría aproximadamente $600.000. Inglaterra se mueve entre 7,0 y 8,0, mientras que Brasil y Argentina aparecen alrededor de 9,0 y 10,0.

Portugal también figura entre los equipos con mayor respaldo del mercado. Dependiendo del operador, sus cuotas oscilan entre 8,0 y 12,0. Más atrás aparecen Alemania, Países Bajos y Noruega, selecciones que algunos analistas consideran capaces de avanzar a las fases finales del torneo.

Aunque las cuotas cambian constantemente de acuerdo con los resultados y el comportamiento de los apostadores, el mercado ha mantenido estable el liderazgo de España durante las últimas semanas. Diversos análisis publicados antes del inicio del torneo coincidieron en señalar a la selección española como la principal candidata al título.

¿Qué dicen BetPlay, Wplay, Codere y otras casas sobre Colombia en el Mundial?

En Colombia, BetPlay ha situado a España como la principal favorita para ganar el campeonato con cuota 5,50. El operador también ubica a Francia, Inglaterra, Portugal, Brasil y Argentina dentro del grupo de selecciones con mayores probabilidades de alcanzar el título.

La tendencia coincide con la observada en operadores internacionales y en casas con presencia en el mercado colombiano como Wplay y Codere. Los comparativos de cuotas publicados durante los días previos al inicio del Mundial muestran diferencias mínimas entre plataformas, con España y Francia ocupando las primeras posiciones de manera consistente.

En cuanto a Colombia, las principales referencias del mercado la sitúan con cuotas cercanas a 34,0 o 35,0. Esto la ubica por detrás de selecciones como España, Francia, Inglaterra, Brasil, Argentina, Portugal, Alemania, Países Bajos y Noruega, pero por delante de varios equipos que participan en la cita orbital.

La posición de Colombia dentro de las apuestas refleja una expectativa moderada. El mercado reconoce el potencial competitivo del equipo de Néstor Lorenzo, pero considera que existen al menos diez selecciones con mayores probabilidades de llegar al título.

Además del campeón, otro de los mercados más seguidos es el del máximo goleador del torneo. Allí, el francés Kylian Mbappé lidera las probabilidades con cuotas cercanas a 6,5. Detrás aparecen Harry Kane y Lionel Messi, dos jugadores que continúan figurando entre los principales candidatos al Botín de Oro. El interés en este mercado suele aumentar a medida que avanzan las fases eliminatorias y los delanteros acumulan anotaciones.

El Mundial 2026 será el más grande en la historia del torneo, con 48 selecciones participantes y 104 partidos distribuidos entre México, Estados Unidos y Canadá. Ese nuevo formato también introduce más incertidumbre en las proyecciones, ya que amplía el número de equipos clasificados a las rondas eliminatorias y aumenta las posibilidades de que aparezcan selecciones sorpresa.

Por ahora, sin embargo, las casas de apuestas mantienen una visión clara: España encabeza la carrera por el título, Francia e Inglaterra la siguen de cerca y Colombia aparece como una de las selecciones llamadas a intentar romper los pronósticos durante las próximas semanas.

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