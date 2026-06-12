Atlético Nacional confirmó este viernes un nuevo cambio en su estructura deportiva. A través de un comunicado oficial, el club informó que Diego Arias dejó de ser el director técnico del equipo profesional masculino, decisión que marca el cierre de su etapa al frente del conjunto antioqueño.

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La institución comunicó la noticia por medio de sus canales oficiales y aprovechó para agradecer el trabajo realizado por el entrenador durante su permanencia en el cargo.

Atlético Nacional confirmó la salida de Diego Arias

En el mensaje divulgado por el club, Nacional destacó la disposición y el compromiso mostrado por Arias durante su gestión al frente del equipo.

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“La institución le agradece su dedicación y su compromiso diario con el que siempre asumió la responsabilidad de dirigir este equipo”, señaló el comunicado.

Además, el cuadro verdolaga resaltó algunas de las características que marcaron el liderazgo del técnico dentro del grupo de jugadores.

“Su forma de liderar, siempre desde el respeto y la cercanía, deja una huella en el vestuario”, agregó el club.

Atlético Nacional ha decidido dar por finalizada la vinculación de Diego Arias como director técnico del equipo profesional masculino. La institución le agradece su dedicación y su compromiso diario con el que siempre asumió la responsabilidad de dirigir este equipo. Su forma de… pic.twitter.com/h1jC7SSkUl — Atlético Nacional (@nacionaloficial) June 12, 2026

Nacional busca nuevo cuerpo técnico para el segundo semestre

Tras oficializar la salida de Arias, Atlético Nacional indicó que ya se encuentra trabajando en la definición de la estructura técnica que tomará las riendas del equipo para la segunda parte de la temporada.

La institución no entregó detalles sobre posibles candidatos ni plazos para anunciar al nuevo entrenador, aunque aclaró que cualquier información relacionada con el proceso será divulgada únicamente por los canales oficiales.

“El club avanza en la definición del cuerpo técnico que asumirá el proyecto deportivo para el segundo semestre, decisión que será informada en su debido momento”, concluyó el comunicado.

La salida de Diego Arias abre una nueva etapa para Atlético Nacional, que ahora deberá definir quién será el encargado de liderar al equipo en los retos deportivos que afrontará durante el resto del año.

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