Corea del Sur tuvo que remar contra la corriente para quedarse con sus primeros tres puntos en el Mundial 2026. El conjunto asiático derrotó 2-1 a Chequia en Guadalajara, luego de sobreponerse a un gol que llegó cuando mejor jugaba y de firmar una remontada que tuvo como protagonista una auténtica obra de arte de Hwang In-beom.

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El equipo liderado por Son Heung-min fue superior durante buena parte del encuentro, pero se encontró con una sólida actuación del arquero Matej Kovar y con una selección checa que apostó por resistir y aprovechar cualquier oportunidad.

Son y Kang-in Lee lideraron el dominio coreano

Los primeros minutos fueron parejos y con pocas emociones. Sin embargo, poco a poco Corea comenzó a inclinar la cancha gracias al talento de Son Heung-min y de Kang-in Lee.

Lee También

La primera gran aproximación llegó luego de una combinación ofensiva que terminó con un remate bloqueado dentro del área. Más adelante, Kang-in Lee probó desde media distancia y obligó a una intervención de Kovar, quien empezaba a convertirse en figura.

Chequia respondió con algunas aproximaciones lideradas por Patrick Schick, aunque la defensa asiática consiguió neutralizar los intentos más peligrosos.

La ocasión más clara de la primera mitad quedó en los pies de Son. Un balón cruzó el área y encontró al capitán surcoreano en posición de remate, pero el delantero no logró impactar con precisión.

El empate sin goles al descanso fue recibido con abucheos por parte de los aficionados, que esperaban más emociones en Guadalajara.

Chequia, con las manos, golpeó cuando peor la pasaba

La segunda mitad comenzó con una Corea mucho más agresiva.

Los asiáticos adelantaron líneas, recuperaron rápido la pelota y sometieron a los europeos durante varios minutos. Kang-in Lee volvió a probar al arquero rival y Son estuvo cerca de abrir el marcador con una definición elevada que Kovar alcanzó a incomodar con su salida.

Cuando todo apuntaba al primer gol coreano, fue Chequia la que sorprendió.

A los 58 minutos, un larguísimo saque de banda cayó dentro del área y Ladislav Krejci ganó por arriba para conectar un cabezazo que terminó en el fondo de la red.

El 1-0 castigaba a una selección que había sido mejor en el terreno de juego.

Hwang In-beom firmó el primer gran golazo del Mundial

La reacción asiática llegó menos de diez minutos después.

Kang-in Lee recibió el balón con espacio y filtró un pase preciso para Hwang In-beom. El mediocampista controló dentro del área, dejó fuera de acción a un defensor y al arquero con un elegante recorte y luego definió con una suave picadita para igualar el marcador.

La anotación provocó la euforia de los aficionados y rápidamente se convirtió en una de las jugadas más comentadas de la jornada.

Con el impulso del empate, Corea siguió atacando y encontró la remontada a los 80 minutos.

Young-woo apareció por la banda izquierda y envió un centro preciso para Hyeon-Gyu, quien acababa de ingresar al campo y empujó el balón para decretar el 2-1.

Chequia alcanzó a celebrar un nuevo gol minutos después, pero la acción fue invalidada por fuera de juego.

En los instantes finales, los europeos intentaron rescatar el empate mediante centros al área, aunque Corea resistió sin mayores complicaciones y selló una victoria que premió su insistencia.

El conjunto asiático arrancó así su camino en el Mundial 2026 con una remontada trabajada y con una candidatura temprana al mejor gol del torneo gracias a la inspiración de Hwang In-beom.

Así fue el partido entre coreanos y checos:

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