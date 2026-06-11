El partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica no solo dejó goles, expulsiones y polémicas arbitrales. También produjo una escena que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y que tuvo como protagonista a un futbolista del conjunto africano y al central del juego.

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Las cámaras captaron la reacción de Khuliso Mudau mientras el árbitro brasileño Wilton Sampaio comunicaba una decisión disciplinaria luego de revisar una jugada en el monitor del VAR.

La expresión del jugador provocó cientos de comentarios en redes, y es que era muy difícil entender lo que el central del juego estaba diciendo.

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Este es el momento viral:

La acción se produjo después de que Sampaio fuera llamado a revisar una jugada potencialmente merecedora de tarjeta roja.

Una vez finalizado el análisis, el juez brasileño activó el protocolo de la Fifa que permite explicar públicamente las decisiones arbitrales mediante el sistema de sonido del estadio.

Mientras el árbitro comunicaba el veredicto en su inglés, Mudau permaneció a pocos metros observándolo atentamente… atento, descifrando, con cara de ejecutar un extenuante trabajo mental.

Durante varios segundos, el jugador mantuvo la mirada fija en el árbitro mientras este explicaba, en su inglés, los motivos de la sanción.

Sin embargo, en redes sociales muchos usuarios destacaron que la expresión del sudafricano parecía reflejar cierta confusión respecto a la explicación. La escena cambió cuando Sampaio pronunció las palabras “red card”, momento en el que quedó clara la decisión definitiva. No había manera de no entender.

Las cámaras captaron entonces una reacción que fue interpretada por numerosos aficionados como una mezcla de sorpresa, resignación y desconcierto.

Wilton Sampaio, protagonista de México vs Sudáfrica

Además del episodio, el nombre del árbitro brasileño se volvió tendencia durante varios momentos del encuentro. Sampaio tuvo una noche muy movida en el estadio Ciudad de México.

El juez mostró tres tarjetas rojas a lo largo del compromiso: dos para jugadores de Sudáfrica y una para México en los minutos finales.

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