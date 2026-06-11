Se presentó una tragedia durante la inauguración del Mundial 2026. Mientras había algarabía y felicidad en México por el ansiado pitazo inicial, se reportó el deceso de un hincha en inmediaciones del estadio Azteca, donde rodó la pelota para dar inicio a esta cita orbital.

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De acuerdo con la información de las autoridades en Ciudad de México, se trataba de un alemán de 81 años que ingresaba por una rampa al partido inaugural. Al parecer, el hombre habría sufrido un infarto camino al estadio y se desplomó cuando ya había pasado todos los filtros de seguridad.

Un video registró al afectado tendido en el asfalto, mientras varios paramédicos trataban de reanimarlo debajo del rayo del sol. Algunos policías y miembros de seguridad del escenario deportivo rodearon la zona para evitar que se presentara una aglomeración por la grave situación ocurrida.

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⚠️ Lamentable suceso en el #EstadioBanorte. Un ciudadano alemán de 81 años falleció por infarto. Paramédicos intentaron reanimarlo sin éxito.

El cuerpo y sus familiares esperan servicios forenses.

Nuestras condolencias 🕊️#DescansaEnPaz #EstadioAzteca #Mexico #Inauguracion… pic.twitter.com/utdhm9PwYe — Ala Crítica (@ala_critica) June 11, 2026

El ciudadano extranjero fue llevado al Instituto Nacional de Cardiología, a pocas cuadras del Azteca. Pese a que se intentó reanimar en reiteradas ocasiones, las autoridades reportaron su fallecimiento.

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