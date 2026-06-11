La inauguración del Mundial dejó opiniones divididas entre los aficionados. Mientras varios espectadores criticaron la falta de impacto de algunas presentaciones y aseguraron que el espectáculo estuvo por debajo de las expectativas que suele generar un evento de esta magnitud, una artista logró ponerse de acuerdo con casi todos: Shakira.

Sigue a PULZO en Discover

La barranquillera fue una de las figuras más destacadas de la ceremonia y terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la jornada. Su energía, carisma y conexión con el público hicieron que muchos consideraran su actuación como lo más rescatable de una inauguración que recibió cuestionamientos en redes sociales por la sencillez de algunos segmentos.

Como ya es tradición en las grandes citas del fútbol mundial, la cantante colombiana volvió a demostrar por qué su nombre está ligado a este tipo de eventos deportivos. Desde que interpretó el recordado “Waka Waka” en el Mundial de Sudáfrica 2010, Shakira se convirtió en una de las artistas más asociadas a la fiesta del fútbol, y esta vez volvió a dejar huella.

Las imágenes de su presentación mostraron a una artista completamente entregada al espectáculo. Sonriendo, bailando y disfrutando cada segundo sobre el escenario, la colombiana contagió al público presente y generó una de las reacciones más positivas de toda la ceremonia.

Lee También

Sin embargo, uno de los momentos más llamativos ocurrió después de que terminara oficialmente su participación.

Cuando ya había concluido su presentación y debía abandonar el terreno de juego para dar paso a la siguiente parte del protocolo, Shakira parecía no tener ninguna prisa por irse. La artista se quedó compartiendo con algunas de las personas que estaban en la cancha y comenzó a bailar merengue de manera espontánea junto a uno de los participantes del espectáculo.

🇨🇴🤣🕺🏼 Shakira no se quería ir de la inauguración y se puso a bailar MERENGUE. pic.twitter.com/7M53tImy5A — Toque Sports (@ToqueSports) June 11, 2026

Las cámaras captaron el divertido instante en el que la cantante seguía disfrutando de la música mientras el evento avanzaba. De hecho, quienes estaban coordinando la ceremonia tuvieron que acercarse para indicarle que era momento de retirarse y continuar con la programación prevista.

Todo ocurrió en un ambiente de total cordialidad y entre sonrisas. Más que una situación incómoda, el episodio reflejó lo mucho que estaba disfrutando el momento. Incluso cuando ya debía salir del campo, Shakira seguía bailando y compartiendo con quienes la rodeaban.

El curioso instante rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la espontaneidad de la artista. Para muchos, fue una muestra más de la alegría que caracteriza a la barranquillera y de la forma en que vive cada una de sus presentaciones.

Al final, mientras otros segmentos de la inauguración generaron críticas y comentarios negativos, Shakira terminó llevándose buena parte de los aplausos y protagonizando uno de los momentos más recordados del arranque del Mundial.

* Pulzo.com se escribe con Z