Escrito por:  Redacción Fútbol
Jun 11, 2026 - 1:22 pm

Este jueves, en el estadio de la Ciudad de México se dio inicio al Mundial 2026. El evento inaugural contó con la presencia de varios artistas, entre los que hubo varios colombianos. De hecho, lo mejor fue la presentación de los artistas de Colombia.

Y eso fue lo que se dejó ver en redes durante y después del evento de inauguración. Los memes fueron una constante en las redes sociales y estos fueron algunos de los más llamativos:

En general, las críticas a la inauguración fueron una constante. Desde las pantallas, el evento no tuvo tanta emoción como sí pasó en otras presentaciones y hubo pocos bailarines para el gran escenario en el que estaban.

Sobre los artistas que se presentaron (Maná, Danny Ocean, Los Ángeles Azules, Belinda, J Balvin, Ryan Castro y Shakira), hubo algunas críticas porque no cantaron en vivo, sino que doblaron en estas presentaciones, pero no hubo un gran show. No obstante, los colombianos fueron los más destacados del día.

Cabe recordar que en Estados Unidos y en Canadá, donde también se jugarán algunos partidos de este Mundial, también habrá una inauguración este viernes, antes del inicio de los partidos de estas selecciones.

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