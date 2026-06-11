Este jueves, en el estadio de la Ciudad de México se dio inicio al Mundial 2026. El evento inaugural contó con la presencia de varios artistas, entre los que hubo varios colombianos. De hecho, lo mejor fue la presentación de los artistas de Colombia.

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Y eso fue lo que se dejó ver en redes durante y después del evento de inauguración. Los memes fueron una constante en las redes sociales y estos fueron algunos de los más llamativos:

Los Labubus en la ceremonia de apertura del Mundial. pic.twitter.com/ueSVW0R1Fi — En Una Baldosa (@enunabaldosa) June 11, 2026

Yo viendo la inauguración del mundial pic.twitter.com/3hmPY4d1gi — karla ♥️ (@Roxa21na) June 11, 2026

Colombia acaba de meter 3 artistas en la inauguración del mundial, hpta mi país pic.twitter.com/rmNGMcQA1L — Ram (@thunderam99) June 11, 2026

QUE ASCO QUE DA LA FIESTA DE LA INAGURACION DEL MUNDIAL POR QUE NO PASAN MUSICA AUTOCTONA MEJICO — eduardo sleiman (@SleimanEduard1) June 11, 2026

Yo saliendo del baño en la oficina después de estar dos horas viendo Mexico vs Sudáfrica. pic.twitter.com/9KdZNcvs4i — Alejandro (@diegoalejocm) June 11, 2026

He visto: -Mundial 2006

-Mundial 2010

-Mundial 2014

-Mundial 2018

-Mundial 2022 Y ahora veré el mundial 2026, la vida es muy bella. 😭😭😭 pic.twitter.com/QvJhFvQed9 — EL MUNDIAL 2026 ME SALVÓ DE CABECEAR UNA BALA (@Juanpineda2802) June 11, 2026

Mi Jefe: Estás despedido. *Pauso el partido de México vs Sudáfrica* Yo: ¿Por qué? pic.twitter.com/5RbVPTiWJ3 — Lu ♡ (@UnaTalPadawan) June 11, 2026

En general, las críticas a la inauguración fueron una constante. Desde las pantallas, el evento no tuvo tanta emoción como sí pasó en otras presentaciones y hubo pocos bailarines para el gran escenario en el que estaban.

Sobre los artistas que se presentaron (Maná, Danny Ocean, Los Ángeles Azules, Belinda, J Balvin, Ryan Castro y Shakira), hubo algunas críticas porque no cantaron en vivo, sino que doblaron en estas presentaciones, pero no hubo un gran show. No obstante, los colombianos fueron los más destacados del día.

Cabe recordar que en Estados Unidos y en Canadá, donde también se jugarán algunos partidos de este Mundial, también habrá una inauguración este viernes, antes del inicio de los partidos de estas selecciones.

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