Este jueves, 11 de junio, dará inicio el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, un evento que los aficionados llevan esperando tres años y medio luego de lo que fue Catar 2022, que dejó como campeón a Argentina.

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Ahora, esta edición será muy diferente, puesto que serán más equipos, más sedes, tendrá diferentes reglas y mucho más, con la idea, dice la Fifa, de que el espectáculo sea mejor y cada vez las personas disfruten más del deporte.

Ahora, este jueves el primer partido será entre México y Sudáfrica, dos rivales que también se vieron la cara en la inauguración de hace 16 años en el Mundial de Sudáfrica 2010.

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Qué artistas estarán en la inauguración del Mundial

Cabe recordar que antes del partido, Fifa tiene preparado todo un evento musical especial para los hinchas, con numerosos artistas reconocidos a nivel mundial que le darán alegría y color a este inicio de torneo.

Los artistas que estarán serán:

Shakira.

Alejandro Fernández.

Burna Boy.

Belinda.

Danny Ocean.

J Balvin.

Ryan Castro.

Lila Downs.

Los Ángeles Azules.

Maná.

Tyla.

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Por eso mismo se espera un gran espectáculo en el estadio Azteca, que es histórico porque es el primero en recibir tres mundiales en la historia, luego de 1970 y 1986.

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