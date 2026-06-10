A solo 24 horas del partido inaugural del Mundial 2026, una serie de protestas protagonizadas por maestros en Ciudad de México encendió las alarmas alrededor del evento más importante del fútbol.

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Miles de manifestantes bloquearon el martes la calzada de Tlalpan, una de las principales arterias que conduce al estadio Azteca, escenario donde México y Sudáfrica abrirán oficialmente la Copa del Mundo.

La movilización fue convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), un grupo disidente del sindicato de maestros que desde hace varios días lidera protestas en distintos puntos de la capital mexicana para exigir mejoras salariales y cambios en el sistema de pensiones.

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Profesores intentaron acercarse al estadio Azteca

La tensión aumentó cuando algunos líderes de la protesta manifestaron su intención de llegar hasta las inmediaciones del estadio donde se disputará el partido inaugural.

Ante esa posibilidad, las autoridades desplegaron un amplio dispositivo de seguridad alrededor del Azteca, incluyendo agentes policiales, barreras de concreto y otros mecanismos para impedir el avance de los manifestantes.

Uno de los voceros de la protesta, Ángel Villalobos, aseguró que el objetivo de la movilización era acercarse al escenario deportivo mientras continúan las negociaciones con el Gobierno mexicano.

El Mundial 2026 coincide con una ola de manifestaciones

Las protestas no son un hecho aislado. Durante los últimos días, la CNTE ha protagonizado bloqueos viales y manifestaciones en distintos sectores de Ciudad de México.

Entre las acciones más llamativas estuvo el derribo de varias estructuras alusivas al Mundial instaladas sobre el Paseo de la Reforma, uno de los puntos más emblemáticos de la capital.

Además, los maestros mantienen un campamento cerca del Zócalo, donde también estará ubicado uno de los principales espacios para aficionados durante la Copa del Mundo.

Claudia Sheinbaum garantiza la inauguración del Mundial

Pese al ambiente de tensión, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la ceremonia inaugural y el partido entre México y Sudáfrica se desarrollarán con normalidad.

La mandataria afirmó que las condiciones están dadas para que se adelante el evento y consideró que algunas acciones buscan crear una percepción negativa sobre la situación del país.

Mientras tanto, el Gobierno de Ciudad de México continúa dialogando con los manifestantes para evitar nuevas afectaciones a la movilidad y a las actividades relacionadas con el Mundial.

Nuevas marchas están previstas para el día inaugural

El panorama sigue siendo incierto debido a que la CNTE ya anunció nuevas movilizaciones para el jueves 11 de junio, justamente el día en que comenzará el torneo.

A esto se suma que colectivos de familiares de personas desaparecidas también han convocado actividades en la capital mexicana durante la misma jornada.

Por ahora, las autoridades mantienen los operativos de seguridad y reiteran que el Mundial 2026 se desarrollará según lo previsto, aunque las protestas continúan provocando expectativa a pocas horas del pitazo inicial.

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