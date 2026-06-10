Una gran discusión se ha armado previo al inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, ya que no ha comenzado el torneo y los duros controles del gobierno de Donald Trump ya han causado algunos problemas.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Tiroteo en EE.UU. deja 9 heridos en una de las sedes del Mundial: fue muy cerca a sede de Inglaterra)

De hecho, algunas selecciones han tenido que pasar por duros controles en su llegada al país estadounidense que dura incluso varias horas, pero lo más grave ocurrió con el árbitro mejor calificado de África.

Se trata de Omar Artan, quien al llegar a Estados Unidos fue retenido por varias horas por los agentes migratorios y al final no le permitieron el ingreso por más de que contaba con todos sus papeles al día, lo que significa el primer gran problema de cara a la Copa del Mundo.

Lee También

Cómo volvió Omar Artan

Ante esto, el juez central tuvo que volver a Somalia y fue recibido como un héroe, ya que había una gran multitud de personas que lo abrazaron en este complicado momento.

Referee Omar Artan was given a hero’s welcome as he arrived back in Somalia after he was denied entry to the US 🇸🇴 pic.twitter.com/mqQTDQIjNJ — BBC Sport (@BBCSport) June 10, 2026

🛬🔙 Así fue recibido el árbitro Omar Artan 🇸🇴 en Somalia, después de que se le negara el ingreso a Estados Unidos para pitar en la Copa del Mundo. pic.twitter.com/PEX9lZJWNH — Julián Capera (@JulianCaperaB) June 10, 2026

Lo que se puede ver es que apenas aterriza en el avión, la multitud lo recibe con la bandera, flores y más porque igual representa un ejemplo para el país, pese a que, por ahora, no podrá estar en el torneo.

(Ver también: EE. UU. detuvo durante 7 horas a jugador de Irak y otras graves denuncias de lo que pasa previo al Mundial)

Por su parte, Fifa, en vez de ayudar o hacer algo para ayudar al árbitro, simplemente avaló la decisión de Estados Unidos porque, aseguró, no se puede meter en los temas gubernamentales propios de cada país.

* Pulzo.com se escribe con Z