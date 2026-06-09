El 17 de junio debuta Colombia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, un torneo muy importante en el que sueña con conseguir, al menos, lo alcanzado en Brasil 2014, cuando llegó hasta los cuartos de final del certamen más importante de todos.

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Para afinar detalles y llegar con la mejor preparación posible, Colombia tuvo dos compromisos preparatorios, frente a Costa Rica y Jordania, consiguiendo victorias por 3-1 y 2-0, respectivamente.

Así fue el encuentro de James Rodríguez con el capitán de Jordania, por ejemplo:

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@pulzodeportes James Rodríguez se encontró con el capitán de Jordania 🇯🇴 antes del inicio del encuentro y le hizo un pedido de una vez. Ambas selecciones están clasificadas al Mundial y por eso lo más importante es que ambos equipos salieran bien físicamente. Un capitán , un líder 🫡🇨🇴 ♬ original sound – Pulzo Deportes

Ahora, en dichos encuentros el técnico Néstor Lorenzo usó a 25 de los 26 convocados al Mundial, siendo Jhon Córdoba el único que no contó con minutos porque sigue con algunos problemas físicos.

Qué le pasa a Jhon Córdoba

Cabe recordar que el último partido de Córdoba fue el pasado 24 de mayo en la final de la Copa de Rusia, pero desde entonces ha presentado unos problemas físicos.

De hecho, se habla de un traumatismo en la rodilla, que en principio no parecía muy grave, pero que igual ha mantenido al margen al futbolista de los últimos compromisos antes del Mundial 2026.

No obstante, todo indica que Córdoba ya se está entrenando a la par de sus compañeros con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al primer partido del Mundial frente a Uzbekistán.

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Cabe recordar que el futbolista del Krasnodar no tiene una tarea fácil para ganarse la titular, ya que compite con Luis Javier Suárez, gran figura en el fútbol de Portugal, y el ‘Cucho’ Hernández, quien se destacó en la temporada con el Real Betis de España.

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