Colombia juega este domingo contra Jordania, lo que será el último partido amistoso antes de empezar su participación al Mundial 2026. La ‘Tricolor’ llegó a Estados Unidos a mitad de semana —en un vuelo comandado por una piloto que ha llamado mucho la atención— y espera cerrar con broche de oro esta preparación.

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La Federación Colombiana de Fútbol decidió tener este amistoso como la clave para lo que será el primer partido de Colombia en el Mundial, que será contra Uzbekistán. De hecho, Néstor Lorenzo parece que para este amistoso eligió en la titular a una nómina que fácilmente podría ser la que juegue contra los kazajos.

Pulzo Deportes trae la transmisión de este partido con todos los detalles, las reacciones, el análisis y las opiniones más importantes. Sígalo acá:

Cuándo son los partidos de Colombia en el Mundial

Estos son los partidos confirmados de la Selección Colombia en la fase de grupos del Mundial de 2026, todos en horario de Colombia:

Colombia hace parte del Grupo K

Primer partido: Colombia vs. Uzbekistán

17 de junio de 2026

Estadio Azteca, Ciudad de México

9:00 p. m. (hora de Colombia)

Segundo partido: Colombia vs. República Democrática del Congo

23 de junio de 2026

Estadio Akron (Chivas), Guadalajara

9:00 p. m. (hora de Colombia)

Tercer partido: Colombia vs. Portugal

27 de junio de 2026

Miami, Estados Unidos

6:30 p. m. (hora de Colombia)

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