La polémica que durante varios días rodeó a James Rodríguez y a Antonella Petro parece haber llegado a su fin. Después de que el capitán de la Selección Colombia le enviara un mensaje privado a la hija menor del presidente Gustavo Petro para aclarar lo sucedido durante el acto de despedida del equipo rumbo al Mundial de 2026, las reacciones no se hicieron esperar. Una de las más llamativas fue la de Verónica Alcocer, madre de la joven.

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La exesposa del presidente y mamá de Antonella comentó públicamente una publicación que la adolescente de 17 años compartió en sus redes sociales tras recibir el mensaje del futbolista colombiano.

“Eres una mensajera de la reconciliación que tanto necesitamos. Estoy muy orgullosa de ser tu mamá. Gracias, hija”, escribió Alcocer, en un mensaje que rápidamente llamó la atención de cientos de usuarios.

La publicación de Antonella llegó después de que James Rodríguez decidiera contactarla directamente para aclarar el episodio que se produjo durante la ceremonia de entrega en Catam, antes del despegue del avión de la Selección Colombia.

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En aquel evento, celebrado antes del viaje del equipo al Mundial, se difundieron imágenes en las que muchos usuarios interpretaron que el capitán de la Tricolor había ignorado una solicitud de fotografía que le hizo la joven de 17 años. El momento generó un intenso debate en redes sociales y provocó miles de comentarios a favor y en contra del jugador.

(Vea también: Hermano de Antonella Petro se pronunció por incidente con James y sus palabras sorprendieron)

Sin embargo, James buscó cerrar la controversia con un mensaje privado dirigido a Antonella. Allí le agradeció el apoyo que ella les ha brindado a él y a sus compañeros, aseguró que la fotografía pendiente se realizará en una próxima oportunidad y le prometió incluso enviarle una camiseta de la Selección Colombia.

“Todo tiene su momento y ahora es momento de estar unidos por nuestra selección en el Mundial”, le escribió el futbolista.

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Además, el jugador le dijo en tono amistoso que la próxima vez le hablara más duro, dando a entender que el episodio habría sido producto de un malentendido y no de una negativa deliberada.

Antonella respondió con emoción. “Casi me da infarto”, escribió en sus historias de Instagram al compartir el mensaje recibido por quien ha definido públicamente como su máximo ídolo del fútbol colombiano.

La joven aprovechó además para reiterar un mensaje de unidad alrededor de la Selección Colombia y dejó una frase que ha sido ampliamente compartida por sus seguidores: “En la cancha somos un solo país”.

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