La polémica que se desató en redes sociales tras el supuesto desplante de James Rodríguez a Antonella Petro durante la despedida oficial de la Selección Colombia rumbo al Mundial de 2026 sigue generando reacciones. Sin embargo, una de las más llamativas fue la de Nicolás Alcocer Petro, hermano de la menor, quien decidió pronunciarse públicamente para enviar un mensaje de calma en medio de la controversia.

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El episodio ocurrió durante el acto protocolario realizado en la base aérea de Catam, en Bogotá, donde el presidente Gustavo Petro entregó el pabellón nacional a la delegación colombiana antes de su viaje a Estados Unidos. En medio de la ceremonia, Antonella Petro se acercó a James Rodríguez y, según muestran algunos videos difundidos en redes sociales, le habría solicitado una fotografía.

Las imágenes captaron el momento en que el capitán de la Selección Colombia continuó saludando a las personas presentes en la tarima sin detenerse para tomarse la foto. La escena fue interpretada de distintas maneras por los usuarios de redes sociales y rápidamente convirtió los nombres de Antonella y James en tendencia nacional.

Mientras algunos internautas consideraron que el futbolista ignoró a la hija del mandatario, otros defendieron que simplemente estaba siguiendo el protocolo establecido para el evento oficial y que no existió una intención de desaire, aunque era evidente su incomodidad por estar ahí.

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En medio del debate apareció el mensaje de Nicolás Alcocer Petro, hijo de Verónica Alcocer, quien compartió una reflexión a través de sus redes sociales que llamó la atención por su tono conciliador.

“Gracias por los mensajes de apoyo a mi hermana… No hay que tampoco insultar a James ni pensar en desquitarse. A mí también me causó mucha molestia y me partió el corazón ver la cara de mi hermana en ese momento”, escribió.

No obstante, Alcocer también pidió evitar ataques contra el futbolista y llamó a mantener la unidad alrededor de la Selección Colombia.

“Todos somos humanos y nos equivocamos y espero como colombiano y admirador del fútbol, que logre ver su error y rectifique. Tirándole hate a James o a cualquier persona no nos hace mejores, sino al contrario”, agregó.

El joven cerró su mensaje deseando éxitos al combinado nacional en la Copa del Mundo. “Hay que estar unidos con la selección y por el país. Por último, le deseo a todos los muchachos que puedan hacer un gran Mundial”, concluyó.

La controversia también coincidió con otros detalles que fueron ampliamente comentados por los aficionados. Durante las fotografías oficiales del evento, varios usuarios señalaron la aparente seriedad de algunos jugadores y el hecho de que James Rodríguez apareciera ubicado en la parte posterior del grupo.

Sin embargo, posteriormente se difundieron imágenes de los futbolistas sonrientes en las escaleras del avión que los trasladó hacia San Diego, donde Colombia disputará su último partido amistoso antes del inicio del Mundial.

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Por ahora, ni James Rodríguez ni la Federación Colombiana de Fútbol se han pronunciado oficialmente sobre el episodio que protagonizó uno de los debates más comentados de las últimas horas en redes sociales.

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