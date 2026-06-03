El Mundial no ha empezado y el mercado de transferencias ya ha estado bastante movido en el fútbol europeo, pues en las últimas horas el Real Madrid ha hecho grandes movimientos para reforzar la plantilla con el objetivo de volver a ganar títulos luego de dos temporadas.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia; queda un amistoso antes del Mundial 2026)

De hecho, a primera hora se conoció que fue el lateral neerlandés Denzel Dumfries quien llegará al conjunto de la capital española luego de su paso por el Inter de Milán, mientras que horas después se anunció el fichaje del central francés Ibrahim Konaté.

Ahora, como el lateral europeo se va para el máximo campeón de Champions, desde Italia ya comenzaron a moverse para buscar su reemplazo y ese sería un colombiano que brilló en la última temporada en la Premier League: Daniel Muñoz.

Lee También

¿Daniel Muñoz al Inter de Milán?

De hecho, fue el periodista César Augusto Londoño quien aseguró que Muñoz, exjugador de Atlético Nacional, es uno de los objetivos del Inter de cara a la próxima temporada, ya que lo consideran como un gran jugador debido a “su despliegue ofensivo, intensidad y experiencia internacional”.

Inter de Milán ha venido siguiendo a Daniel Muñoz (30), quien es opción para reemplazar a Denzel Dumfries que pasaría a Real Madrid. Los medios italianos aseguraron que Muñoz interesa por su despliegue ofensivo, intensidad y experiencia internacional. pic.twitter.com/vwsditS2DJ — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) June 3, 2026

Ahora, ficharlo no será una tarea sencilla, ya que más allá de que tiene 30 años de edad, igual le quedan dos años más de contrato con el Crystal Palace, así que al Inter le tocaría desembolsar una cantidad importante de dinero para quedarse con él.

Según Transfermarkt, el lateral antioqueño tiene un valor de 22 millones de euros, pero seguramente el Palace, teniendo en cuenta el título de Conference League y más, podría pedir un poco más para dejarlo salir.

(Ver también: Discusión política salpica a la Selección Colombia, a horas de su despedida rumbo al Mundial)

Por lo pronto, Muñoz debe enfocarse en hacer un buen Mundial, ya que precisamente por ese rendimiento varios equipos se han fijado en él, así que podría dar un salto importante para su carrera deportiva, recordando que ya jugó en Águilas Doradas, Atlético Nacional, Genk de Bélgica y actualmente en el Crystal Palace de Inglaterra.

* Pulzo.com se escribe con Z