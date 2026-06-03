El futbolista colombiano Jhon Jáder Durán vuelve a estar en el centro de la conversación pública, aunque esta vez no por sus actuaciones dentro de la cancha. Según reveló el medio regional MiOriente, varios vecinos de una exclusiva parcelación de Llanogrande, en Rionegro (Antioquia), han presentado quejas por las constantes fiestas que el delantero estaría realizando en una finca de su propiedad.

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De acuerdo con la información publicada por MiOriente, las molestias comenzaron poco después del regreso de Durán a Colombia, ocurrido a mediados de mayo de este año. El atacante, de 22 años, regresó al país luego de terminar su paso por el Zenit de San Petersburgo, equipo al que había llegado en condición de préstamo procedente del Al-Nassr de Arabia Saudita.

Además, el jugador no fue incluido en la convocatoria de la Selección Colombia para el Mundial, por lo que actualmente se encuentra disfrutando de un periodo de descanso en territorio nacional.

Sin embargo, su presencia en la parcelación Prado Verde, ubicada en Llanogrande, habría generado inconformidad entre algunos residentes del sector. Según las denuncias conocidas por MiOriente, desde el pasado 14 de mayo se han registrado varias celebraciones que se habrían extendido durante la noche y la madrugada, afectando la tranquilidad de quienes viven en el lugar. Hace unas semanas, amigos de él compartieron imágenes de cómo son las fiestas:

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Las versiones recogidas por ese medio señalan que algunos vecinos intentaron comunicarse directamente con el futbolista para expresar su malestar por el ruido. Incluso, en varias oportunidades se habría solicitado la presencia de la Policía para verificar la situación y hacer cumplir las normas establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

De acuerdo con los testimonios citados por MiOriente, Durán habría manifestado ante las autoridades que las reuniones se realizaban dentro de su propiedad, argumentando que se encontraba en su propia casa. No obstante, las quejas no habrían cesado y el malestar entre algunos residentes continuaría creciendo.

La situación habría escalado al punto de que varios vecinos estarían promoviendo una querella formal ante las autoridades competentes para que se determine si existieron o no incumplimientos de las normas de convivencia.

Por su parte, la administración de la parcelación Prado Verde confirmó a MiOriente que ha recibido llamados de los propietarios afectados y que ya realizó los requerimientos correspondientes frente a las situaciones reportadas.

Mientras avanza el proceso, la comunidad espera que las autoridades revisen el caso y determinen si es necesario adoptar medidas adicionales para garantizar la tranquilidad y el bienestar de los habitantes del exclusivo sector del Oriente antioqueño.

Hasta el momento, Jhon Jáder Durán no se ha pronunciado públicamente sobre las denuncias conocidas por este medio.

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