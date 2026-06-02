La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y Adidas, su proveedor oficial, revelaron las combinaciones de uniformes que utilizará la ‘Tricolor’ en sus tres partidos de la fase de grupos del Mundial 2026.

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Según el gráfico oficial, Colombia debutará el 17 de junio ante Uzbekistán en el Estadio Azteca con la camiseta suplente.

Posteriormente, frente a República Democrática del Congo (23 de junio en Guadalajara) y Portugal (27 de junio en Miami), lucirá la camiseta titular con variaciones en pantaloneta y medias para cumplir con las estrictas regulaciones de la Fifa sobre visibilidad y contraste de colores.

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Uniformes que usará la Selección Colombia en el Mundial 2026

Uzbekistán vs Colombia (17 de junio – Estadio Azteca, Ciudad de México)

Colombia vestirá de visitante. La equipación principal muestra una camiseta en tonos azul marino y detalles en amarillo neón, pantaloneta azul marino y medias en amarillo neón.

Esta combinación, fresca y moderna, busca crear contraste con el uniforme local de Uzbekistán (blanco predominante). Los arqueros colombianos utilizarán un kit en magenta con detalles gris claro.

Colombia vs República Democrática del Congo (23 de junio – Estadio Akron, Guadalajara)

Aquí la ‘Tricolor’ usará la camiseta titular amarilla con detalles rojos, combinada con pantaloneta blanca y medias rojas. Esta es una de las configuraciones más clásicas y queridas por la afición, que evoca las grandes campañas eliminatorias. El portero lucirá un kit verde con patrones oscuros.

Colombia vs Portugal (27 de junio – Hard Rock Stadium, Miami)

Para el cierre del grupo, ante el favorito Cristiano Ronaldo y compañía, Colombia optará por la titular amarilla pero con variación: pantaloneta azul y medias blancas.

Esta combinación añade un toque de mística, recordando épocas doradas como las eliminatorias de 2014, donde también se utilizaron medias blancas.

¿Por qué estas combinaciones?

Las regulaciones de la Fifa exigen que los dos equipos en cancha tengan contrastes claros para evitar confusiones visuales, tanto para jugadores como para árbitros y televidentes. Por eso, la FCF preparó múltiples opciones de pantalonetas y medias. El gráfico también detalla los kits de árbitros (principalmente negro y amarillo) y balones, elementos clave en la producción del evento.

Adidas ha apostado por diseños que mezclan tradición y modernidad: el amarillo vibrante de la local, inspirado en la “era dorada” del fútbol colombiano, y el azul marino de la visitante, diseño vibrante inspirado en los tonos del Caribe y el Pacífico colombiano.

Estas definiciones de uniformes forman parte de la logística final antes del torneo. La Selección ya tiene lista de 26 convocados y viene de una buena fase de preparación.

En un Mundial que se jugará en tres países, la imagen de Colombia será clave. La amarilla vibrante es sinónimo de pasión y alegría, valores que la hinchada ‘tricolor’ llevará a los estadios de México, Estados Unidos y más allá.

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