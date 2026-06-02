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Escrito por:  Ricardo Baracaldo
Redactor     Jun 2, 2026 - 7:33 am

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y Adidas, su proveedor oficial, revelaron las combinaciones de uniformes que utilizará la ‘Tricolor’ en sus tres partidos de la fase de grupos del Mundial 2026.

(Vea también: Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia; queda un amistoso antes del Mundial 2026)

Según el gráfico oficial, Colombia debutará el 17 de junio ante Uzbekistán en el Estadio Azteca con la camiseta suplente.

Posteriormente, frente a República Democrática del Congo (23 de junio en Guadalajara) y Portugal (27 de junio en Miami), lucirá la camiseta titular con variaciones en pantaloneta y medias para cumplir con las estrictas regulaciones de la Fifa sobre visibilidad y contraste de colores.

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Uniformes que usará la Selección Colombia en el Mundial 2026

  1. Uzbekistán vs Colombia (17 de junio – Estadio Azteca, Ciudad de México)

Colombia vestirá de visitante. La equipación principal muestra una camiseta en tonos azul marino y detalles en amarillo neón, pantaloneta azul marino y medias en amarillo neón.

Esta combinación, fresca y moderna, busca crear contraste con el uniforme local de Uzbekistán (blanco predominante). Los arqueros colombianos utilizarán un kit en magenta con detalles gris claro.

Uniformes de Colombia vs. Uzbekistán / Fifa
Uniformes de Colombia vs. Uzbekistán / Fifa
  1. Colombia vs República Democrática del Congo (23 de junio – Estadio Akron, Guadalajara)

Aquí la ‘Tricolor’ usará la camiseta titular amarilla con detalles rojos, combinada con pantaloneta blanca y medias rojas. Esta es una de las configuraciones más clásicas y queridas por la afición, que evoca las grandes campañas eliminatorias. El portero lucirá un kit verde con patrones oscuros.

Uniformes de Colombia vs. Congo / Fifa
Uniformes de Colombia vs. Congo / Fifa
  1. Colombia vs Portugal (27 de junio – Hard Rock Stadium, Miami)

Para el cierre del grupo, ante el favorito Cristiano Ronaldo y compañía, Colombia optará por la titular amarilla pero con variación: pantaloneta azul y medias blancas.

Esta combinación añade un toque de mística, recordando épocas doradas como las eliminatorias de 2014, donde también se utilizaron medias blancas.

Uniformes Colombia vs. Portugal / Fifa
Uniformes Colombia vs. Portugal / Fifa

¿Por qué estas combinaciones?

Las regulaciones de la Fifa exigen que los dos equipos en cancha tengan contrastes claros para evitar confusiones visuales, tanto para jugadores como para árbitros y televidentes. Por eso, la FCF preparó múltiples opciones de pantalonetas y medias. El gráfico también detalla los kits de árbitros (principalmente negro y amarillo) y balones, elementos clave en la producción del evento.

Adidas ha apostado por diseños que mezclan tradición y modernidad: el amarillo vibrante de la local, inspirado en la “era dorada” del fútbol colombiano, y el azul marino de la visitante, diseño vibrante inspirado en los tonos del Caribe y el Pacífico colombiano.

Estas definiciones de uniformes forman parte de la logística final antes del torneo. La Selección ya tiene lista de 26 convocados y viene de una buena fase de preparación.

En un Mundial que se jugará en tres países, la imagen de Colombia será clave. La amarilla vibrante es sinónimo de pasión y alegría, valores que la hinchada ‘tricolor’ llevará a los estadios de México, Estados Unidos y más allá.

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