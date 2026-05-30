El París Saint-Germain se metió definitivamente en los libros dorados del fútbol mundial. En una final dramática disputada este sábado, el conjunto francés retuvo el título de la Liga de Campeones tras derrotar al Arsenal en la tanda de penaltis (4-3), luego de un intenso empate 1-1 en los 90 minutos reglamentarios y el tiempo extra.

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Con esta victoria en 2026, el PSG consigue su segunda ‘Orejona’ consecutiva, un hito legendario que en el formato moderno de la competición solo había logrado el Real Madrid de Zinedine Zidane (con su tricampeonato entre 2016 y 2018). El multimillonario proyecto de París por fin encuentra la dinastía que tanto buscó en Europa.

El encuentro en el terreno de juego no fue el más vistoso, pero estuvo cargado de una tensión absoluta. Los ‘Gunners’ golpearon primero y de forma letal: el delantero alemán Kai Havertz adelantó al Arsenal solo seis minutos después del pitido inicial, instalando los nervios en el banquillo parisino.

Sin embargo, en el segundo tiempo apareció la jerarquía del actual campeón. En el minuto 65, tras una falta cometida por Cristhian Mosquera sobre el extremo georgiano Khvicha Kvaratskhelia, el actual Balón de Oro, Ousmane Dembélé, asumió la responsabilidad y mandó a guardar el balón desde el punto penal para decretar el 1-1.

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El marcador no se movió más, ni en el remate del partido ni en una prórroga de puro desgaste físico. En la fatídica tanda de penaltis, la puntería estuvo del lado de los franceses y un fallo definitivo del defensor brasileño Gabriel terminó sepultando las ilusiones del Arsenal.

La derrota es un golpe durísimo para el equipo de Mikel Arteta, que llegaba a esta final con la oportunidad de firmar un año perfecto e histórico tras haberse coronado campeones de la Premier League hace apenas unos días. El fallo desde los once metros privó a los de Londres de un doblete Premier-Champions que habría sido inédito para la institución.

Por su parte, el PSG festeja por todo lo alto un bicampeonato que, de la mano de Luis Enrique y un plantel estelar liderado por Dembélé y Kvaratskhelia, demuestra que hay un nuevo rey absoluto en el Viejo Continente.

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