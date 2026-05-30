La temporada europea llega a su punto máximo con una final de alto voltaje entre el Arsenal de Inglaterra y el Paris Saint-Germain de Francia, que se enfrentarán este sábado 30 de mayo desde las 11:00 a. m. (hora en Colombia) en Budapest por el título de la Champions League 2025/26.

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El partido se disputará en el Puskás Aréna, estadio con capacidad para más de 67.000 espectadores, ubicado en la capital húngara, en lo que será una final histórica tanto por el contexto como por sus protagonistas.

Arsenal vs. PSG: REACCIÓN EN VIVO A FINAL DE CHAMPIONS

Arsenal: el sueño de su primera Champions

El Arsenal llega a esta final en uno de los mejores momentos de su historia reciente. El equipo dirigido por Mikel Arteta no solo rompió una sequía de 22 años sin título de liga inglesa, sino que también ha mostrado una versión sólida y competitiva en Europa.

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Los ‘gunners’ disputarán apenas su segunda final de Champions League, tras la que perdieron en 2006, y buscan levantar por primera vez el trofeo más importante del continente.

Su camino a la final incluyó eliminar a rivales de peso como Atlético de Madrid, Sporting Lisboa y Bayer Leverkusen, mostrando equilibrio entre defensa y ataque.

PSG: el campeón defensor quiere repetir

Del otro lado aparece un PSG que ya sabe lo que es ganar la Champions recientemente y que buscará revalidar su corona europea. El equipo francés disputará su tercera final en la historia y la segunda consecutiva.

Dirigidos por Luis Enrique, los parisinos llegan con una campaña dominante, tras eliminar a gigantes como Bayern Múnich, Liverpool y Chelsea en fases previas.

Además, el PSG llega más fresco físicamente, algo que podría marcar diferencia en un duelo de máxima exigencia.

Todo apunta a un duelo equilibrado, donde pequeños detalles podrían definir al campeón.

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