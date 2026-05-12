Budapest, Hungría, se prepara para recibir el próximo 30 de mayo la gran final de la Uefa Champions League 2025/26, que enfrentará a Paris Saint-Germain y Arsenal en el imponente Puskás Aréna.

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Pero más allá de los protagonistas, uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los seguidores en Colombia y toda América Latina es el cambio en el horario del partido.

Por primera vez en la era moderna de la competición, la final no se disputará a las 9:00 p. m., hora centroeuropea (CET), el horario tradicional de las últimas décadas, sino que comenzará a las 6:00 p. m. CET. Esto representa un adelanto de tres horas que la Uefa implementará de forma permanente a partir de esta edición.

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Para los colombianos, esto significa que el partido arrancará a las 11:00 a. m., hora local. Un horario mucho más accesible que el anterior, cuando el pitazo inicial solía caer cerca de las 2:00 p. m., obligando a muchos aficionados a organizar sus jornadas laborales o familiares alrededor del evento.

The 2026 Champions League final: Paris Saint-Germain vs Arsenal 🏆#UCLfinal pic.twitter.com/p8DE7qhWet — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 6, 2026

¿Por qué la Uefa decidió este cambio?

Según la entidad, el objetivo principal es mejorar la experiencia general del día del partido para aficionados, equipos y ciudades anfitrionas. Al terminar más temprano —incluso considerando posibles prórrogas y tandas de penaltis—, los seguidores que viajen a Budapest podrán regresar a sus hoteles o disfrutar de la ciudad con mayor tranquilidad y seguridad. Además, se optimizan aspectos logísticos como el transporte público y la operación en el estadio.

Otro beneficio destacado es la posibilidad de jugar con luz natural durante gran parte del encuentro, lo que mejora la visibilidad tanto para los asistentes en el estadio como para las transmisiones televisivas. La Uefa también busca atraer a un público más familiar y juvenil, replicando el éxito que ha tenido este tipo de horarios en la Women’s Champions League.

Para las audiencias globales, especialmente en América, el cambio supone una ventana horaria más amigable. En Colombia, Perú y Ecuador el duelo iniciará a las 11:00 a. m.; en México (hora centro) a las 10:00 a. m.; mientras que en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay será a la 1:00 p. m. De esta forma, millones de aficionados podrán seguir el partido sin afectar gravemente su descanso o rutinas diarias.

PSG vs. Arsenal, una final soñada

El Puskás Aréna, con capacidad para más de 67.000 espectadores, acogerá por primera vez una final de Champions. El estadio, inaugurado en 2019 y construido sobre el histórico Népstadion, se convertirá en el epicentro del fútbol europeo. PSG buscará defender su título conseguido en 2025, mientras que Arsenal disputará su segunda final en la historia del torneo (la anterior fue en 2006).

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La expectativa en Colombia es alta. Aunque no hay equipos nacionales en la definición, el fútbol europeo sigue siendo una pasión masiva. Plataformas como ESPN y Disney+ transmitirán el encuentro en vivo, y se espera una gran sintonía en hogares, bares y fan zones del país.

Este ajuste no es menor. Durante años, las finales nocturnas europeas provocan madrugadas o trasnoches para los seguidores latinoamericanos. Ahora, la Uefa responde a las demandas de una audiencia global cada vez más diversa.

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