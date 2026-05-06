Luis Díaz no logró alcanzar la final de la UEFA Champions League, luego de la eliminación del Bayern Múnich frente al Paris Saint-Germain en semifinales. El empate 1-1 en el Allianz Arena dejó la serie 6-5 en el global a favor del conjunto parisino, que avanzó a la final.

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En el partido de vuelta, el colombiano fue uno de los jugadores más activos del Bayern. Desde la banda izquierda, Díaz mostró desequilibrio constante, ganó duelos individuales y provocó peligro con su velocidad y centros al área. También participó en la presión alta y en la construcción ofensiva junto a nombres como Harry Kane y Jamal Musiala.

Aunque no logró marcar ni asistir, su presencia fue clave en el intento de remontada del equipo alemán, especialmente en los minutos finales, cuando Bayern empujó en busca del resultado.

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De hecho, el empate de Harry Kane en el 90+4 llegó en medio de ese asedio ofensivo, en el que Díaz tuvo participación en la dinámica del ataque.

Cómo le fue a Luis Díaz contra el PSG

La eliminación se terminó de definir por lo ocurrido en la ida, donde el PSG ganó 5-4 en París. En ese compromiso, Díaz había sido protagonista con un gol y una actuación destacada, lo que mantuvo viva la ilusión del Bayern hasta el juego de vuelta.

Pese a su rendimiento en la serie, el equipo alemán no logró revertir la desventaja y quedó fuera del torneo, mientras el PSG avanzó a la final de la Champions League.

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