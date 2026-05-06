El periodista deportivo Iván Mejía Álvarez volvió a ser tendencia por sus fuertes comentarios contra el entrenador Diego Simeone, luego de la eliminación del Atlético de Madrid en la Liga de Campeones.

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Fiel a su estilo directo, Mejía cuestionó la forma en que el técnico argentino planteó el partido decisivo ante el Arsenal, en el que el equipo español cayó 1-0 y quedó fuera con un marcador global de 2-1.

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El analista señaló que el planteamiento del Atlético fue demasiado conservador durante gran parte del encuentro, asegurando que el equipo cedió la iniciativa y solo reaccionó cuando ya estaba en desventaja.

En sus comentarios, también criticó decisiones puntuales del entrenador, como la ausencia de jugadores ofensivos en momentos clave del partido, lo que, según su análisis, limitó las opciones de empatar la serie.

Las declaraciones no pasaron desapercibidas en redes sociales, donde varios usuarios reaccionaron tanto a la eliminación del equipo español como al tono de las críticas del periodista, conocido por sus opiniones sin filtro.

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