Falcao tuvo que volver a ingresar al departamento médico de Millonarios a poco de haber regresado a las canchas. Un desafortunado golpe de cabeza en el partido contra el América le provocó una fractura en la mandíbula y volvió a traer a debate si es momento para que el ‘Tigre’ ponga punto final a su carrera.

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Varios analistas deportivos sugieren que es momento de que García Zárate se retire, pero otros defienden que el jugador siga con su carrera y que sea él mismo quién determine cuándo se alejará de las canchas. Uno de ellos es César Augusto Londoño, quien dejó unas declaraciones que se interpretaron como una indirecta a críticos del samario, como Carlos Antonio Vélez o Iván Mejía.

Londoño cuestionó que pida el retiro del histórico de la Selección Colombia y aseguró que solo buscan la “desgracia” y el “fracaso”.

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“Lo que yo no entiendo es por qué hay gente que quiere jubilar a Falcao, que le piden que se retire como si ellos fueran dueños del destino de los demás. Son profetas de la desgracia y apostadores del fracaso; uno no le puede decir a otra persona qué tiene que hacer con su vida y menos cuando se la ha ganado con lujo de detalles como Falcao”, aseguró el periodista en los micrófonos de Caracol Radio.

Falcao, no dejes que los profetas del desastre y los “apostadores del fracaso” te retiren, la decisión es solo tuya. Hace unos años alguien te califico de “exfutbolista” y hoy no existe. Tu gloria, tu sacrificio y tu lucha, te pertenecen y a nadie más@FALCAO @ElPulsoAlaUna pic.twitter.com/GHdfBSnNL1 — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) April 21, 2026

El analista agregó que no es justo el trato que recibe el atacante ‘embajador’, porque ha tenido que salir adelante pese a las lesiones que han condicionado su carrera y lo han hecho perder citas importantes como el Mundial de 2014.

“En Millonarios ya hemos visto la mala suerte que ha tenido con las lesiones, y el hombre firme, con disciplina, ganas, profesionalismo y seriedad… Hay algunos irrespetuosos que lo quieren retirar… ¡Por favor, hombre! Respetemos las glorias de este país”, sentenció Londoño, quien agregó que solo Falcao puede decir hasta cuándo seguirá activo.

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¿De quién defendió César Augusto Londoño a Falcao?

Aunque no dio nombres directos, el mundo deportivo consideró que se refirió a algunos de sus excompañeros de trabajo. Uno de los que más sonó fue Carlos Antonio Vélez, quien ha pedido directamente el retiro de García. De hecho, en su más reciente programa habló de este tema.

“Lamento que se haya fracturado… ratifico lo que dije y tómenlo desde la parte positiva: el que se quiera joder, que se joda. Lo digo con cariño y respeto por su trayectoria, por lo que es una leyenda del fútbol colombiano. ‘Falca’, no más, no arriesgue su salud”, dijo Vélez.

El analista de Win Sports aseguró que el ‘Tigre’ ya no está para adaptarse a las nuevas dinámicas del fútbol moderno, en el que, según él, prima el contacto físico y donde los jugadores son cada vez más corpulentos.

“‘Falca’, no se pudo, ¿qué hacemos? Por su bien, su nombre, su trayectoria y su leyenda, no les haga caso a todos esos que hoy le donan la píldora y mañana le van a dar con un garrote”, insistió Carlos Antonio en el canal deportivo.

Otro a quien le habría caído ese guante es a Iván Mejía, con quien Londoño tiene actualmente una relación poco cordial. Aunque no dio una opinión recientemente, el próximo comentarista de Radio Nacional ha sido crítico de Falcao en reiteradas ocasiones, llegando a pedir su punto final en las canchas.

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