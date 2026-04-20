La situación de James Rodríguez en el Minnesota United se ha convertido en uno de los temas más debatidos en el entorno del fútbol colombiano. Lo que para muchos podría interpretarse como una decisión técnica común en el fútbol profesional, para personas como Carlos Antonio Vélez ha cruzado la línea de la ética deportiva.

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(Vea también: Carlos Antonio Vélez se destapó y contó por qué ya no comenta a la Selección Colombia en RCN)

En su más reciente intervención en el programa radial ‘Palabras mayores’, el analista fue implacable al referirse al hecho de que el ‘10’ de la Selección Colombia apenas disputara un minuto en el último partido de la MLS, jugado el sábado.

Para Vélez, esta medida no es simplemente un cambio táctico, sino un gesto que denota una falta de consideración hacia la trayectoria del futbolista. El periodista no tuvo reparos en comparar esta situación con otras prácticas que, a su juicio, también son perjudiciales para el rendimiento de un jugador de élite, señalando que la falta de rodaje es tan nociva como la sobrecarga o la improvisación física.

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“Tengo que hablar del minuto que le dieron a James. A mí sí me parece eso una falta de respeto. Es tan malo que James juegue enfermo, que lo pongan sin entrenar, sin jugar, que lo llamen a la Selección y lo pongan como titular… eso es tan malo como ponerlo una vez en la cancha”, afirmó el Vélez en el mencionado espacio.

Acá, lo dicho por Vélez (minuto 1:53:51):

El punto central de la crítica de Vélez no es necesariamente el hecho de que James Rodríguez sea suplente —un escenario que el jugador ha enfrentado en varios momentos de su carrera— sino la forma específica en que se gestionó su entrada al campo.

Según el comunicador, el historial del cucuteño con otros entrenadores demuestra que, cuando no se cuenta con él, existen otras formas más respetuosas de manejar la situación.

“Me parece una falta de respeto. Ninguno de los 11 técnicos que lo han dejado en el banco había osado ponerlo un minuto. Lo metían un rato, o lo dejaban en el banco, o no lo usaban… ¿pero ponerlo un minuto? Perdón, eso sí me parece una falta de respeto”, sentenció Vélez.

Vélez sugirió que, en el mundo del fútbol, es común que los clubes busquen fichar figuras mediáticas por razones comerciales, a veces pasando por encima de los planes tácticos del entrenador de turno.

“Si el técnico de Minnesota no lo pidió, pues adviertalo. Eso le ha pasado a un montón de jugadores y técnicos en el mundo, a los que le imponen jugadores. Ahora, si no encaja en su idea de juego, perfecto, válido. Pero ponerlo un minuto me parece que es una afrenta”, agregó el periodista.

La preocupación de Carlos Antonio Vélez por la Selección Colombia

Más allá de la polémica interna en el equipo de la MLS, el trasfondo de la molestia de Carlos Antonio Vélez radica en la competitividad de James Rodríguez con miras a los próximos retos con la Selección Colombia, específicamente pensando en el Mundial 2026.

“Yo no sé si a este paso el pueda llegar en una condición competitiva al Mundial. Ojalá”, concluyó el periodista con un tono de evidente escepticismo.

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