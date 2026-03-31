Recalcó que fue una decisión propia tomada en septiembre de 2025, tras el partido entre Colombia y Paraguay por Eliminatorias al Mundial 2026.

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El periodista explicó que en ese momento comunicó directamente su determinación a sus superiores, Andrea Guerrero y Jorge Arabia, dejando claro que no volvería a comentar partidos del combinado nacional, aunque continuaría vinculado al canal y participaría en la cobertura del Mundial 2026.

Según Vélez, la principal razón de su retiro fue la imposibilidad de ejercer su labor con libertad.

Señaló que las transmisiones se estaban convirtiendo en espacios de “activismo”, lo que, en su opinión, le impedía analizar el fútbol de manera objetiva.

Afirmó que su enfoque siempre ha sido opinar desde lo deportivo, incluso cuando debe hacer críticas negativas sobre el rendimiento del equipo.

El comunicador también reconoció que su estilo directo puede incomodar a algunos aficionados, quienes prefieren una visión más emocional durante los partidos.

“A mí me gusta hablar de fútbol y no puedo hablar de fútbol con la Selección Colombia. A veces las transmisiones se vuelven activismo“, señaló.

Sin embargo, sostuvo que esa diferencia de percepciones influyó en su decisión de apartarse.

Finalmente, indicó que esta revelación no tomó por sorpresa a las directivas, ya que les había anticipado que en algún momento contaría públicamente las razones de su salida.

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