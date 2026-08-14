La muerte de Prichard Colón, confirmada el 13 de agosto de 2026 a los 33 años, volvió a poner en el centro de la atención a Terrel Williams, el boxeador estadounidense que lo enfrentó en octubre de 2015. Aquella noche en Fairfax, Virginia, cambió para siempre la vida de ambos.

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Williams, entonces invicto, ganó por descalificación en el noveno asalto. El equipo de Colón le quitó los guantes creyendo que el combate había terminado. Poco después, el puertorriqueño colapsó.

Sufrió un hematoma subdural, pasó 221 días en coma y quedó con daños neurológicos permanentes que le impidieron volver a subir al ring. Williams no celebró.

Días después dijo a los medios: “No puedo disfrutar esta victoria. Estoy preocupado por Prichard”. Confesó haber llorado varias veces y aseguró que rezaba por él a diario. Quiso visitarlo en el hospital, pero su equipo se lo desaconsejó por respeto a la familia. Nunca ofreció una disculpa formal pública a Colón ni a sus padres. “Solo intentaba ganar una pelea. Mi vida cambió esa noche y nunca será la misma”, declaró años después.

No enfrentó cargos penales ni una suspensión definitiva. Una investigación en Virginia concluyó que el árbitro y el médico del ring actuaron dentro de las normas. Aun así, cargó durante años con críticas y mensajes de odio en redes, especialmente en una página de Facebook inactiva que se convirtió en blanco de ataques. Se alejó del boxeo casi dos años.

Regresó en noviembre de 2017 y ganó por nocaut. Peleó unas cuantas veces más, con tres victorias y una derrota. Su última pelea fue el 21 de septiembre de 2019, cuando perdió por decisión unánime ante Thomas Dulorme.

Cerró su carrera con récord de 18-1 y 13 nocauts. Desde entonces, Williams se retiró por completo y mantuvo un perfil muy bajo. En 2019 vivía en el área de Los Ángeles con su esposa y sus tres hijos, a quienes no les había contado que era boxeador profesional. Dijo que nunca les permitiría subir a un ring.

Hoy, a sus 42 años, sigue lejos de los reflectores. No hay declaraciones públicas suyas tras la muerte de Colón y las autoridades y medios lo describen como difícil de contactar.

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Aquella pelea de 2015 no solo terminó la carrera de un joven prospecto. También dejó a Williams marcado para siempre, convertido en un hombre que eligió el silencio y la vida privada lejos del deporte que ambos amaban.

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