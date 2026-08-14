Este viernes 14 de agosto se confirmó una de las noticias más dolorosas del deporte en los últimos meses. Finlay Tarling, quien estaba disputando la octava etapa de la 87ª Vuelta a Portugal, sufrió un accidente que terminó costándole la vida.

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Según confirmó la organización de la prueba y su equipo, el corredor perdió la vida luego de que un vehículo ajeno a la competencia entrara al tramo trazado para la etapa que unía Melgaco y Fafe y terminara estrellándolo.

Tarling, que circulaba como el último corredor del pelotón, impactó de frente con el carro, por lo que tuvo que recibir asistencia inmediata. Sin embargo, falleció a causa de las heridas. El siniestro tuvo lugar en la zona entre Paredes de Coura y Ponte de Lima.

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La organización de la Vuelta a Portugal suspendió la etapa cuando faltaban aproximadamente 20 kilómetros para la meta. La carrera fue neutralizada hasta la llegada a Fafe y se canceló la ceremonia del podio prevista para ese día “en señal de respeto y duelo”.

En un comunicado oficial, la organización de la competencia expresó su “profunda consternación” y enviaron “las más sentidas condolencias a la familia de Finlay Tarling, a sus compañeros de equipo, al NSN Development Team y a todos sus amigos y seres queridos”.

We are heartbroken to announce the passing of Finlay Tarling at the Volta a Portugal today. Fin was a much loved member of our team but most importantly, he was a son, a brother, and a friend to so many. He will be deeply missed. (1/2) pic.twitter.com/PI3uWkPmvC — NSN Cycling Team (@NSNCyclingTeam) August 14, 2026

El NSN Cycling Team, por su parte, publicó un mensaje en su sitio web y redes sociales: “Estamos desconsolados al anunciar el fallecimiento de Finlay Tarling en la Volta a Portugal hoy. Fin era un miembro muy querido de nuestro equipo, pero sobre todo era un hijo, un hermano y un amigo de muchos. Se le echará mucho de menos”.

El comunicado añade: “Nuestras más profundas condolencias van dirigidas a los padres de Fin, Michael y Dawn, a su hermano Josh y a todos los que tuvieron la suerte de llamar a Fin amigo. Descansa en paz”.

COMUNICADO A organização da 87.ª Volta a Portugal em Bicicleta Jogos Santa Casa lamenta profundamente informar o falecimento do corredor britânico Finlay Tarling, da NSN Development Team, na sequência de um grave acidente ocorrido durante a 8.ª etapa da prova. — Volta a Portugal (@VoltaPortugal) August 14, 2026

El presidente de Portugal, António José Seguro, expresó su “profundo pesar por el trágico fallecimiento del joven ciclista británico Finlay Tarling”. También ofreció solidaridad a la dirección de la Volta a Portugal y a la Federación Portuguesa de Ciclismo.

¿Quién era Finlay Tarling?

Nació el 2 de octubre de 2006 en Ffos-y-ffin, Ceredigion (Gales). Era el hermano menor del ciclista profesional Josh Tarling. Especialista en contrarreloj y con experiencia también en pista, había competido en categorías junior con buenos resultados, entre ellos la plata en el Chrono des Nations Junior de 2023 y medallas en campeonatos europeos y mundiales de pista junior.

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En 2025 formó parte del Israel Premier Tech Academy y en 2026 corría con el NSN Development Team. En esta misma Vuelta a Portugal había acabado 11 en el prólogo disputado en Lisboa.

La noticia ha provocado una ola de reacciones de dolor en el pelotón internacional y en la comunidad ciclista. La Vuelta a Portugal, una de las pruebas por etapas más importantes del calendario portugués, quedó marcada por este trágico suceso que se suma a la lista de accidentes graves que ha sufrido el ciclismo profesional a lo largo de su historia.

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