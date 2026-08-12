Por: EL PILON SA

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El reciente terremoto que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto, con una magnitud de 7,4, además de ocasionar una grave emergencia, cobró la vida de un destacado referente del baloncesto nacional: Juan Alberto ‘Juancho’ Barrios. Exjugador de la Selección Colombia, Barrios falleció en Cali durante la crisis registrada a causa del sismo, según confirmó la Federación Colombiana de Baloncesto.

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La Federación Colombiana de Baloncesto lamentó públicamente la muerte de Barrios, quien no solo brilló en las canchas como seleccionado nacional, sino que consolidó un legado como formador de niños y jóvenes. La institución destacó en un comunicado que “el baloncesto nacional está de luto”, y recordó su labor como entrenador y docente en el Colegio INEM de Cali, donde trabajó en el acompañamiento de procesos tanto deportivos como educativos.

Barrios fue integrante de la Selección Colombia en una etapa clave para el desarrollo del baloncesto local, específicamente entre finales de los años 70 y principios de los 80. Durante ese periodo, representó al país en distintos torneos internacionales y formó parte de una generación de deportistas que aspiraba a fortalecer la presencia colombiana en la región.

Tras su retiro de la competencia profesional, el vínculo de Juan Alberto Barrios con el baloncesto nunca se rompió. Como entrenador y docente de educación física en el Colegio INEM de Cali, se dedicó a impulsar el deporte entre jóvenes estudiantes, guiándolos en su formación atlética y personal. Su trabajo tuvo un impacto duradero en las nuevas generaciones, tal como lo señalaron la Federación Colombiana de Baloncesto y el Ministerio del Deporte, quienes extendieron mensajes de solidaridad a sus allegados y a la comunidad afectada por el terremoto.

La emergencia causada por el movimiento telúrico, cuyo epicentro se localizó en las proximidades de San José del Palmar, Chocó, dejó graves consecuencias en Cali y en otras regiones del centro y occidente de Colombia. La pérdida de Barrios se suma a la lista de víctimas de esta tragedia, dejando una huella imborrable en la historia deportiva nacional y el luto en el baloncesto colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién fue Juan Alberto ‘Juancho’ Barrios y cuál fue su aporte al baloncesto colombiano?

Juan Alberto ‘Juancho’ Barrios fue un exjugador de la Selección Colombia de baloncesto que destacó entre finales de los años 70 y comienzos de los 80, participando en torneos internacionales. Tras retirarse como deportista profesional, dedicó su vida a la formación de jóvenes como entrenador y docente de educación física en el Colegio INEM de Cali, dejando un legado significativo en el desarrollo deportivo y educativo de nuevas generaciones.

¿Qué consecuencias dejó el terremoto en Cali y cómo afectó al baloncesto nacional?

El terremoto de magnitud 7,4, cuyo epicentro se localizó cerca de San José del Palmar, Chocó, provocó graves afectaciones en Cali y otras zonas del centro y occidente del país. Entre las víctimas del sismo estuvo Juan Alberto Barrios, figura del baloncesto nacional, lo que causó un profundo sentimiento de pérdida en la comunidad deportiva y especialmente en quienes fueron parte de su legado como entrenador y formador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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