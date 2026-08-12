Por: Portal Bogotá

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En Bogotá se han establecido nuevos puntos de recolección de donaciones para apoyar a los afectados por el reciente terremoto que impactó Cali, Pereira, Manizales, Quibdó y otras zonas del país. Según la información oficial de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), los Cementerios Distritales Central, Norte, Sur y Serafín, ubicados en diferentes localidades de la capital colombiana, funcionarán como lugares de recepción de ayudas para quienes atraviesan dificultades tras el sismo.

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De acuerdo con la UAESP, la ciudadanía tiene la posibilidad de acercarse entre lunes y domingo, desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m., a cualquiera de estos cuatro cementerios para dejar su aporte. Esta iniciativa hace parte de la campaña 'Bogotá, mi ciudad, mi casa' que busca reunir donaciones y canalizarlas hasta las personas que hoy más las necesitan en municipios gravemente afectados por el terremoto.

Las direcciones para entregar las ayudas son las siguientes: Cementerio Distrital Central (carrera 20 #24-80, localidad de Los Mártires), Cementerio Distrital del Norte (calle 68 #29B-84, barrio Alcázares, Barrios Unidos), Cementerio Distrital del Sur (carrera 27 #32-71 sur, sector Matatigres, Antonio Nariño) y Cementerio Distrital Parque Serafín (avenida Boyacá o calle 71 sur #4-09, cerca a la cementera Cemex, Ciudad Bolívar).

La lista de elementos sugeridos por la UAESP para donar incluye desde agua potable embotellada y alimentos no perecederos como arroz, lentejas, harina, aceite, enlatados abre fácil, leche en polvo y panela, hasta elementos básicos para dormir como mantas, almohadas, colchonetas y toldillos. También se recomienda llevar artículos de higiene y aseo personal, tales como jabón, crema y cepillos dentales, pañales para todas las edades, toallitas húmedas y crema antipañalitis, además de suministros de primeros auxilios como tapabocas, gasas, guantes de látex, alcohol y clorhexidina.

Antes de realizar una donación, se recuerda a los bogotanos y a quienes quieran participar en la campaña, reverificar las fechas de vencimiento de los alimentos y productos de higiene para asegurar su utilidad y seguridad.

La UAESP insiste en la importancia de que cada aporte, por pequeño que sea, puede marcar una diferencia significativa para quienes lo han perdido todo tras el temblor. Así, Bogotá ratifica su solidaridad al brindar espacios accesibles y horarios amplios para sumarse a esta causa humanitaria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde puedo llevar donaciones en Bogotá para ayudar a los afectados por el terremoto?

Según la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), los bogotanos pueden entregar sus donaciones en los Cementerios Distritales Central, Norte, Sur y Serafín, ubicados en las localidades de Los Mártires, Barrios Unidos, Antonio Nariño y Ciudad Bolívar. Los puntos están disponibles de lunes a domingo, entre 8:00 a. m. y 4:30 p. m.

¿Qué tipo de donaciones se recomienda llevar para los damnificados del terremoto en Colombia?

La UAESP sugiere aportar elementos esenciales como agua potable embotellada, alimentos no perecederos (arroz, lentejas, enlatados, leche y harina), cobijas, colchonetas, almohadas, artículos de higiene personal y suministros básicos de primeros auxilios. Es fundamental revisar las fechas de vencimiento antes de donar estos productos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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