Por: Portal Bogotá

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La solidaridad de Bogotá se activa tras el impacto del terremoto de magnitud 7,4 que estremeció al país el 10 de agosto. En este contexto, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), ha organizado una campaña de recolección dedicada a atender a los animales afectados en diferentes regiones de Colombia, según informó la entidad distrital.

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La convocatoria, vigente del 13 al 17 de agosto de 2026, ofrece a los habitantes de Bogotá la oportunidad de aportar insumos requeridos para mitigar el sufrimiento de perros, gatos y otros animales víctimas del desastre natural. De acuerdo con el Distrito, este esfuerzo es el resultado de una alianza estratégica que involucra a la empresa privada y organismos de socorro, los cuales coordinarán la logística para la eficaz recepción y distribución de las donaciones.

Como punto central para recolectar las ayudas se escogió el emblemático arco de Corferias, ubicado en la carrera 37 # 24-67. Esta elección coincide con la celebración de la feria ExpoPet 2026, aunque las autoridades aclaran que para donar no es necesario ingresar al recinto ferial. El horario disponible para el público es de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, abarcando el periodo indicado de la campaña.

La lista de artículos prioritarios incluye alimento seco (concentrado) y húmedo tanto para perros como para gatos, arena para gatos, guacales, collares, correas, bozales de canasta y platos. En cuanto a medicamentos e insumos veterinarios, el IDPYBA detalla que se pueden donar elementos como gasas, algodón, clorhexidina, cefalexina, metronidazol, ácido hipocloroso, meloxican, solución salina, lactato de ringer, material para venoclisis, jeringas y agujas de diferentes calibres, entre otros utensilios básicos.

El llamado a la solidaridad también se extiende a quienes desean colaborar como voluntarios en los puntos de acopio, con información ampliada disponible en los canales oficiales del IDPYBA. Esta iniciativa refuerza el compromiso histórico de Bogotá con las causas sociales y el bienestar animal, invitando a la ciudadanía a continuar con su apoyo incondicional en momentos de emergencia. Las autoridades distritales reiteran que cada donación representa una esperanza de alivio para quienes no pueden pedir ayuda por sí mismos.

¿Dónde donar insumos para animales afectados por el terremoto en Bogotá 2026?

Según lo informado por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, el punto oficial de recolección de donaciones es la entrada principal de Corferias, ubicada en la carrera 37 # 24-67. Las donaciones se reciben del 13 al 17 de agosto, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m., sin que sea necesario ingresar al evento ExpoPet 2026 para aportar.

¿Qué tipo de ayuda para animales se puede donar tras una emergencia en Colombia?

De acuerdo con el IDPYBA, se solicita la donación de concentrado y alimento húmedo para perros y gatos, arena para gatos, elementos como guacales, correas y platos, además de medicamentos veterinarios básicos: gasas, antibióticos, analgésicos, soluciones salinas y material para la atención médica de los animales afectados por la emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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