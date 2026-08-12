Por: Portal Bogotá

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El Planetario de Bogotá se prepara para recibir a quienes buscan experiencias culturales innovadoras, con la presentación del concierto inmersivo "Bajo un mismo cielo: Lluvia de Perseidas", en una fecha única: miércoles 12 de agosto a las 7:00 p. m. De acuerdo con la información divulgada en la programación oficial de "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", este evento se consolida como uno de los más destacados de la agenda de la ciudad y se centra en fusionar música, arte y astronomía.

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La interpretación musical estará a cargo de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara, bajo la batuta del director invitado José Fernando Giraldo. La propuesta artística trasciende el formato usual de concierto, ya que la selección de obras, enfocada en compositores colombianos y presentada en formato para cuerdas, se enlaza a una propuesta visual elaborada especialmente para el domo del Planetario. Este espacio emblemático de Bogotá brinda a quienes asistan la posibilidad de vivir la música mientras observan proyecciones astronómicas, ambientadas por la temática de la lluvia de meteoros Perseidas.

En ese sentido, la programación especial responde a la intención de ofrecer una experiencia sensorial completa, en la que la música en vivo y la visualización astronómica convergen en un mismo escenario. Según informan los organizadores y la Orquesta Filarmónica de Bogotá a través de sus canales oficiales, se trata de una oportunidad poco habitual para explorar el repertorio de música colombiana de cámara en un espacio que, por sus características técnicas y arquitectónicas, potencia la inmersión artística.

Quienes estén interesados en asistir deben tener en cuenta que la entrada requiere boletería, la cual se adquiere mediante los canales autorizados. La cita será en el Planetario de Bogotá, ubicado en la Calle 26B No.5 - 93, un lugar reconocido en la capital por acoger eventos que unen el arte, la ciencia y la cultura, y que en esta ocasión servirá como punto de encuentro entre la creatividad nacional y el asombro por el universo. Este evento forma parte de una serie de actividades culturales promovidas en la ciudad, buscando fomentar el disfrute de la oferta artística y científica local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el concierto inmersivo “Bajo un mismo cielo: Lluvia de Perseidas” en el Planetario de Bogotá?

“Bajo un mismo cielo: Lluvia de Perseidas” es un concierto inmersivo presentado en el Planetario de Bogotá, donde la Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara, dirigida por José Fernando Giraldo, interpreta obras de compositores colombianos para cuerdas. Este evento integra elementos visuales desarrollados específicamente para el domo del Planetario, con proyecciones astronómicas relacionadas con la lluvia de meteoros Perseidas, creando una experiencia artística y sensorial única.

¿Dónde y cuándo se puede asistir al evento de música y astronomía en el Planetario de Bogotá?

El concierto “Bajo un mismo cielo: Lluvia de Perseidas” se realizará el miércoles 12 de agosto a las 7:00 p. m. en el Planetario de Bogotá, ubicado en la Calle 26B No.5 - 93. La entrada se adquiere con boletería a través de los canales oficiales y el evento forma parte de la programación cultural de “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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