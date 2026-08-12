Por: Portal Bogotá

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La programación cultural de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) para la semana del 12 al 16 de agosto de 2026 promete una experiencia diversa, inclusiva y completamente gratuita para toda la ciudadanía, según informó el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá. Con iniciativas que buscan fortalecer la lectura, la escritura, la oralidad y el encuentro comunitario, BibloRed reafirma su misión de contribuir al acceso al conocimiento y a la cultura desde los distintos barrios de la capital.

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Entre las actividades destacadas se encuentra el taller de juegos de rol en la Biblioteca Pública CEFE Fontanar del Río, una oportunidad única para desarrollar la creatividad, la comunicación y el trabajo colaborativo al permitir que los asistentes diseñen personajes, resuelvan desafíos y creen historias conjuntas en un entorno lúdico. Por su parte, el ‘Círculo de mujeres: nombrar la vida’, en la Biblioteca Pública Gabriel García Márquez – El Tunal, propone un espacio de reflexión, creación y diálogo, donde se exploran temas centrales para las mujeres como los cuidados, la memoria y la autonomía, fomentando la construcción colectiva de saberes.

BibloRed también invita al ‘Laboratorio de escritura creativa: ciclo de poesía’ en la Biblioteca Pública Carlos E. Restrepo, espacio ideal para quienes buscan encontrar o consolidar su voz poética a través de ejercicios prácticos y lecturas orientadas al oficio literario. Además, el encuentro con el autor Nestor Camilo Forero, quien lanzará su libro ‘Aticos Locales: Palabras e Imágenes de Engativá’ en la Biblioteca Pública Las Ferias, se transforma en una ocasión para dialogar sobre la importancia de la memoria colectiva y la identidad de los barrios bogotanos.

El ciclo de cine enfocado en derechos humanos, programado en la Biblioteca Pública FUGA en el marco del Festival Internacional de Derechos Humanos, ofrecerá a jóvenes un acercamiento audiovisual a problemáticas y experiencias relacionadas con la defensa de los derechos fundamentales en varias latitudes. Completan la agenda talleres de escritura creativa, clubes de cómic y espacios de lectura en voz alta y en familia, como ‘Voces en el parque’ y ‘Leer en familia: descubriendo mundos’, pensados para reunir a la comunidad en torno a la imaginación y el aprendizaje conjunto.

BibloRed, de acuerdo con su programación semanal, continúa posicionándose como un espacio central para la construcción de ciudadanía y cultura en Bogotá, enriqueciendo a públicos de todas las edades con actividades gratuitas y pertinentes.

¿Cuáles son las actividades gratuitas más destacadas de BibloRed en Bogotá esta semana?

Entre el 12 y el 16 de agosto de 2026, BibloRed ofrece una variada programación gratuita, destacando talleres de juegos de rol, círculos de mujeres, laboratorios de poesía, encuentros con autores, ciclos de cine sobre derechos humanos, clubes de cómic, escritura creativa y espacios de lectura para familias. Todas las actividades buscan fortalecer la participación ciudadana y la cultura del conocimiento.

¿Qué es un juego de rol y qué beneficios ofrece en actividades comunitarias?

Un juego de rol es una dinámica grupal donde los participantes asumen personajes, enfrentan desafíos y crean historias conjuntas, estimulando la creatividad, el trabajo en equipo, la toma de decisiones y la comunicación. En espacios como BibloRed, los juegos de rol permiten fortalecer los lazos comunitarios y el aprendizaje a través de la imaginación y el diálogo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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