Por: Portal Bogotá

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En un momento en que la solidaridad se vuelve esencial, la Alcaldía Local de Tunjuelito ha abierto un centro de acopio en el Centro Comercial Ciudad Tunal, ubicado en la localidad de Tunjuelito, al sur de Bogotá. El propósito es facilitar la recepción de donaciones de la comunidad para apoyar a las familias afectadas por el terremoto ocurrido el lunes 10 de agosto, el cual ha impactado a municipios como Pereira, Cali, Manizales, Quibdó y otros más. Esta iniciativa, que hace parte de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, resalta la importancia de cada aporte ciudadano en tiempos de emergencia, según información divulgada por Bogotá.gov.co.

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El Centro Comercial Ciudad Tunal, situado en la calle 47B sur #24B-33, ha puesto a disposición sus instalaciones como un punto de encuentro para que los habitantes de esta zona y del sur de Bogotá puedan acercarse y contribuir con aquellos que atraviesan por un momento de gran dificultad. El centro de acopio estará disponible a partir del miércoles 12 de agosto de 2026, con un horario de atención que va desde las 9:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche. De acuerdo con las indicaciones de la Alcaldía Local de Tunjuelito, se recibirán donaciones de alimentos no perecederos, agua potable, elementos básicos de abrigo, artículos de higiene personal y suministros de primeros auxilios.

Claudia Verónica Collante Dussán, alcaldesa local de Tunjuelito, expresó que este es un momento en el que se debe fortalecer el acompañamiento a quienes atraviesan por situaciones de vulnerabilidad. En sus palabras: “Desde Tunjuelito queremos acompañar a quienes están viviendo esta situación y decirles que no están solos. Hoy Colombia necesita de nuestra solidaridad, de nuestra empatía y de esas pequeñas acciones que, cuando se juntan, se convierten en algo enorme. Los invito a que abramos el corazón y nos sumemos a esta causa, porque ayudar también es una forma de estar presentes”. Así lo reseña la página oficial de la alcaldía local.

Finalmente, la Alcaldía Local de Tunjuelito expresó su gratitud tanto al Centro Comercial Ciudad Tunal como a cada persona que decida aportar a la causa. En estos momentos, afirman, cada donación no solo representa ayuda material, sino también una señal de esperanza y de que, incluso en la adversidad, la solidaridad puede unir a toda una ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde queda el centro de acopio de donaciones en Tunjuelito para afectados por el terremoto?

El centro de acopio dispuesto por la Alcaldía Local de Tunjuelito está ubicado en el Centro Comercial Ciudad Tunal, en la calle 47B sur #24B-33, al sur de Bogotá. Este espacio estará habilitado para recibir donaciones en el horario de 9:00 a. m. a 7:00 p. m., facilitando el apoyo ciudadano a las familias damnificadas por el terremoto.

¿Qué tipo de ayudas se reciben en el centro de acopio del Centro Comercial Ciudad Tunal?

En este centro de acopio se reciben principalmente alimentos no perecederos, agua potable, elementos básicos de abrigo, artículos de higiene personal y suministros de primeros auxilios. Estas donaciones serán enviadas a las comunidades de Pereira, Cali, Manizales, Quibdó y otros municipios que necesitan apoyo tras el terremoto del 10 de agosto, de acuerdo con la Alcaldía Local de Tunjuelito.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.