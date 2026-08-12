Por: Portal Bogotá

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La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) anunció la reprogramación de las fechas para los partidos de ida y vuelta entre Independiente Santa Fe y River Plate, correspondientes a los Octavos de Final de la Copa Sudamericana 2026. Esta medida fue tomada como respuesta a las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió varias regiones de Colombia el 10 de agosto de 2026, con epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, de acuerdo con la información publicada por la Dirección de Competiciones y Operaciones de la entidad.

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Como resultado de la emergencia, la CONMEBOL decidió reorganizar los calendarios de los equipos colombianos inscritos en sus competiciones internacionales, teniendo en cuenta las dificultades logísticas y emocionales que enfrentan jugadores, equipos y seguidores tras el impacto del movimiento telúrico. Según la programación oficial, el partido de ida entre Santa Fe y River Plate se jugará el 19 de agosto de 2026 a las 19:30 hora local en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá. El encuentro de vuelta se realizará el 26 de agosto de 2026 a las 21:30 hora local, en el estadio Más Monumental de Buenos Aires, Argentina.

La decisión de ajustar el calendario no solo afecta la Copa Sudamericana, sino también la programación del Fútbol Profesional Colombiano (FPC). La División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR) informó oficialmente que, tras monitorear la situación en las ciudades más afectadas —tales como Cali, Pereira, Manizales, Quibdó y municipios aledaños—, determinó aplazar toda la actividad del torneo local entre el 10 y el 16 de agosto de 2026. La prioridad manifiesta de los 36 clubes afiliados a la DIMAYOR es atender y solidarizarse con las comunidades damnificadas por el desastre natural que sacudió el país.

Esta suspensión evidencia el compromiso del deporte colombiano con el bienestar social, reconociendo el papel de liderazgo y responsabilidad que las instituciones deportivas deben ejercer en momentos de crisis, tal como informa la DIMAYOR en su comunicado.

¿Cuándo se jugarán los partidos entre Santa Fe y River Plate por la Copa Sudamericana 2026?

Los encuentros entre Independiente Santa Fe y River Plate se disputarán el 19 y el 26 de agosto de 2026. El compromiso de ida será en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, mientras que la vuelta se disputará en el estadio Más Monumental, en Buenos Aires. Estas fechas fueron establecidas por la CONMEBOL tras el terremoto que alteró el calendario deportivo en Colombia.

¿Por qué se suspendió el Fútbol Profesional Colombiano tras el terremoto del 10 de agosto de 2026?

La División Mayor del Fútbol Colombiano decidió suspender los partidos del FPC del 10 al 16 de agosto de 2026 para priorizar la atención a las comunidades afectadas y dar tiempo a la evaluación de daños en las ciudades más impactadas por el sismo, tales como Cali, Pereira y Manizales. Se trata de una medida de solidaridad ante la emergencia nacional causada por el terremoto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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