Una grave situación que ha sido catalogada incluso como racismo y xenofobia se presentó en las últimas horas, pues un exárbitro argentino, hincha de River Plate, cargó con todo contra Kevin Castaño y los futbolistas colombianos, tirando duras opiniones que han sido muy criticadas.

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(Ver también: River Plate define el futuro de Kevin Castaño tras su bajo rendimiento y lo separa del plantel en pretemporada)

Se trata de Pablo Lunati, un exárbitro que se ha dado a conocer en Argentina precisamente por ser seguidor del equipo ‘Millonario’, pero más allá de eso por tirar opiniones muy fuertes que pasan a ser bastante groseras e incluso agresivas.

La última fue por el futbolista colombiano Kevin Castaño, quien sigue siendo jugador del club argentino, pero está apartado mientras se define su futuro, pues debe buscar otro equipo en el que pueda jugar porque no será tenido en cuenta.

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Ante esto, Lunati dijo: “Al maleducado de Castaño, que le puso un ‘like’ y le dijo ‘bien, animal’ a un jugador que nos hizo un par de jugadas, hay que traerlo, ténganlo un mes cortando el pasto. Fue un don nadie, cero asistencias, cero goles, cero tiradas al piso. 15 millones de dólares pagamos por este muñequito, que le dio un like a un jugador que jugó en contra nuestra el otro día”.

Y agregó: “La mayoría, no todos, la mayoría de jugadores colombianos no tienen cerebro. Creí que había diferencia entre los blancos y los otros, de los colombianos, porque decían que unos no eran iguales a los otros; la mayoría no tienen cerebro”.

🔥😳 “Lo que debe hacer el presidente de River con el maleducado de Castaño es tenerlo un mes cortando el pasto. La mayoría de los jugadores colombianos NO TIENEN CEREBRO, yo creí que había diferencia entre los blancos y los otros de los colombianos” – Pablo Lunati https://t.co/YPL60bnt4t pic.twitter.com/79bMDRHArk — PaseClave (@paseclave__) August 4, 2026

Esto se presentó porque el pasado fin de semana, Rosario Central derrotó a River Plate con Jáminton Campaz como una de las figuras. El jugador colombiano subió una publicación y Castaño le comentó diciéndole “bien, animal”, lo cual fue muy criticado porque al final River Plate sigue siendo su equipo.

(Ver también: Le tiran un baldado de agua fría a Kevin Castaño, justo antes del Mundial; sufre Néstor Lorenzo)

Sin embargo, las declaraciones de Lunati han recibido muchas críticas, al punto de que incluso el periodista Javier Hernández Bonnet le dijo “miserable” por la forma tan despectiva de referirse de los colombianos.

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